Las imágenes de un exultante Usain Bolt en las playas de Ibiza ¡con chapuzón incluido!

Bendecido y agradecido. Así es como ha confesado sentirse Usain Bolt por poder arrancar la época estival sumergido en las cristalinas aguas que bañan Ibiza. El exatleta profesional se ha desplazado hasta la exclusiva isla balear este miércoles 21 de junio por razones profesionales, una experiencia que ha comezado esta misma mañana y que ya ha dejado diferentes imágenes del jamaicano disfrutando de los encantos del destino. Sonrisas, chapuzones y concentración han sido los denominadores comunes de esta primera jornada del deportista en nuestro país: "Tiempo de verano", ha anunciado en su perfil social, donde ha compartido varios posados.

Arropado por un multitudinario equipo de profesionales que le han guiado e indicado lo que debía hacer en todo momento, Usain se ha dejado ver exultante. El motivo que ha llevado a la estrella del deporte que se retirara con ocho títulos olímpicos, once mundiales e innumerables récords a sus espaldas a hacer las maletas y poner rumbo a Ibiza ha sido que la firma de relojes suizos de lujo Hublot le ha seleccionado como imagen de su próxima campaña. "¿Cómo convenzo a alguien de que esto es trabajo?", ha planteado públicamente con humor el protagonista, que ha dado comienzo al verano de esta inmejorable manera.

Subido a una pequeña lancha con capacidad para unas ocho personas y acompañado por diferentes trabajadores, el hombre más rápido del mundo se ha mostrado feliz y entusiasmado con la idea de formar parte de la familia de la firma. Tanto es así que incluso se ha atrevido a pilotar durante unos instantes la barca, que ha sido alquilada al popular servicio náutico Draco, que también ofrece servicio de venta en su página web. De este modo, ha dado el pistoletazo de salida a los meses más calurosos del año, una temporada de la que disfruta mucho, pues además soplará las velas de su 37 cumpleaños dentro de ocho semanas, el próximo 21 de agosto.

Enfundado en un desahogado conjunto de lino conformado por camisa de manga larga y bermudas, ambos en la misma tonalidad de azul turquesa, Usain ha captado las miradas de todos los presentes en la pequeña cala en la que se ha llevado a cabo este primer día de grabación. Pese a que ha cubierto su mirada con unas originales gafas de sol de estilo retro y forma redondeada y ha lucido una sencilla gorra blanca que le ha protegido de los intensos rayos de sol, su presencia no ha pasado desapercibida y el revuelo ha sido total. Con el particular estilo que le define, el exatleta de casi dos metros de altura ha paseado con sus pies descalzos y en actitud tranquila por la arena, derrochando clase y con un apropiado look que ha combinado con unas prominentes cadenas plateadas alrededor de su cuello.

Esta escapada ha emocionado mucho al caribeño, pues es un apasionado confeso del mar, del que disfruta siempre que tiene ocasión. Tanto es así, que ha hecho partícipe a su comunidad virtual de más de doce millones de admiradores de este mágico día a través de varias instantáneas e incluso se ha puesto una de ellas como imagen de perfil en su cuenta.

Durante la ajetreada mañana de trabajo, Usain, que ha tenido que separarse de sus tres hijos, y de su pareja, la modelo Kasi Bennett, durante unos días, ha hecho un pequeño parón para darse un chapuzón. La ropa que debía lucir para la campaña de la que es embajador no ha impedido que se refrescara y, sin pensarlo dos veces, ha remangado el bajo de sus pantalones y se ha introducido en el agua. Una vez concluidos los compromisos de las primeras horas, tanto él como sus acompañantes han disfrutado de una merecida comida en la que han aprovechado para descansar y reponer fuerzas.

Kasi, novia de Usain y madre de sus niños, también ha presumido de la belleza del deportista. A través de una fotografía tomada hoy, ha dicho orgullosa que "el tiempo de verano empieza bien", refiriéndose a su chico como su "bebé" y un "superpapá". "Mis hijos tienen la figura más humilde, talentosa y respetuosa como ejemplo a seguir y no podría estar más agradecida. Eres la columna vertebral de esta familia y te amamos", señalaba hace tres días, con motivo de la festividad del Día del Padre.

