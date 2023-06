La confesión más dura de Luz Casal en su lucha contra el cáncer: 'No tenía fuerzas, no podía cantar de pie' La artista gallega fue diagnosticada con la enfermedad en 2007 y, tres años más tarde, se repitió de nuevo en el otro pecho

Luz Casal (64 años) fue diagnosticada con cáncer de mama en dos ocasiones, 2007 y 2010. Para ella, fue una de las etapas más complicadas tanto a nivel personal como profesional. Este sábado, la artista gallega ha querido recordar cómo vivió uno de los momentos más difíciles de su vida. "La primera vez, cuando me dieron el resultado, fui a recogerlo sola. Mis amigos me esperaban en la puerta. Yo no pensé en mí ni en las consecuencias que podría tener", comenzaba contando a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya.

La intérprete de Te dejé marchar ha explicado lo que supuso enterarse, por primera vez, de que padecía cáncer y cómo lo acogió por aquel entonces: "Ante una evidencia así hay dos maneras de tomárselo y una es derrumbándote y otra es diciendo 'esto es lo que hay, qué tengo que hacer’, y eso fue lo que hice", explicaba, dando muestras de haber tenido una auténtica fortaleza, pero sin querer pecar de ello. Es más, ella misma contaba que no quiere "dar la sensación frívola de tener una fortaleza extraordinaria".

Luz Casal añade que, "se cogió el toro por los cuernos para hacer lo que se hace y ya está". Aunque a día de hoy la artista ha hecho estas declaraciones con total entereza y firmeza, durante ese proceso de su lucha contra el cáncer la cantante no lo pasó nada bien. La intérprete gallega ha revelado que los dos diagnósticos fueron en pechos diferentes. "Me volví a quedar calva que además no me importó en absoluto", relataba, contando las consecuencias que tenían los duros tratamientos a los que se sometía, añadiendo que "siempre las cosas pueden ser peores".

Durante el transcurso del segundo cáncer, Luz Casal ha contado que grabó el álbum musical Vida tóxica. Esa grabación fue totalmente distinta a las demás, puesto que tuvo que hacerla desde su casa, sentada, "porque no podía cantar de pie, no tenía fuerzas", se sinceraba la cantante. También ha asegurado que con esta experiencia aprendió que "somos finitos" y a valorar la amistad.

La respuesta sobre la maternidad

Durante la entrevista, además del cáncer, Luz Casal ha nombrado en varias ocasiones a la persona con la que comparte su vida, el periodista Paco Pérez Bryan, con el que lleva más de 30 años. En un momento dado, Bertín le ha preguntado por el tema de los hijos, a lo que la cantante gallega le ha respondido con gracia que tiene 17 discos, "no me ha dado la cosa para más", decía mientras se reía. "La vida, no sé… Nunca me he planteado ni sí, ni no. Fue desarrollándose de esta manera. Yo no echo de menos aquello que no puedo tener", añadía, hablando así de la decisión que se ha ido forjando en este tiempo sobre ser madre o no.

Los inicios en la música

La artista gallega ha rememorado cómo empezó en el mundo de la música y lo que le producía internamente: "Yo debía de estar muy pesada con mi madre diciéndole que me gustaba cantar porque yo había percibido en dos momentos que cantar era algo que físicamente me producía unas sensaciones que no encontraba en ninguna de las otras cosas a las que me dedicaba o pudiera hacer siendo tan niña", ha confesado.