La exmujer de Eric Abidal estalla contra el exfutbolista: 'Firma ya los papeles de divorcio'

El 19 de noviembre de 2021, Hayet Kebir (40 años), la entonces mujer del exjugador de fútbol Éric Abidal (43 años) solicitó el divorcio al exsecretario técnico del Barcelona. La decisión de Hayet llegó después de que saliese a la luz el caso de la futbolista Kheira Hamraoui que fue agredida por dos encapuchados cuando volvía de una cena de equipo. Todas las miradas se centraron en aquel momento en la exmujer del francés, ya que era conocerdora de la relación extramatrimonial de su todavía marido y la deportista agredida.

La madre de los hijos del exfutbolista, cansada de los rumores que apuntaban a que ese episodio se trataba de una venganza suya, solicitó a la fiscalía de Versalles ser interrogada "para poner fin a las especulaciones". Aunque han pasado varios años de este suceso, la instagramer no puede pasar página hasta que su expareja no le firme el divorcio, algo a lo que él se niega. La situación ha ido complicándose hasta el punto que la influencer ha estallado en sus redes sociales y ha mandado un mensaje muy directo al que fuera jugador del FC Barcelona: ''Mi paciencia tiene unos límites... He intentado proteger a nuestros hijos, pero tú has decidido lo contrario abusando de mi gentileza. Si esta es tu elección, espera porque la guerra está declarada''.

Dispuesta a contar 'el infierno' vivido con él

La francesa deja claro que: ''De ahora en adelante dedicaré mis próximos posts a narrar el infierno que me has hecho pasar en los últimos 10 años y, sobre todo, los dos últimos después de mi irrevocable solicitud de divorcio tras tu infidelidad, que me vino muy bien a pesar de la vergüenza que siento con todo este asunto. Vamos allá... Eric, firma los papeles de divorcio. Deja que esto sea una página que ya pasó para que puedas vivir plenamente tu vida con tu nueva esposa (...) por respeto hacia mí y nuestros hijos. Incluso en la separación, la dignidad debe estar presente''.

''Querer el bien de tus hijos y tener tranquilidad no es menospreciarte... Es restaurar la verdad y mantener la dignidad. Los niños son conscientes de mi enfoque y me entienden porque la situación también es difícil para ellos. Ningún niño merece tener una madre agotada por el maltrato psicológico. Llevo más de un año luchando para no hundirme en la depresión'', expresó antes de afirmar que está desesperada y que está viviendo una situación ''inaceptable''.