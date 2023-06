Los momentazos de Beyoncé en Barcelona: de su gesto regalando toallas al baile de su hija La cantante había colgado el cartel de 'sold out' y no ha decepcionado

El Estadio Olímpico de Barcelona vibraba este jueves por la noche con el concierto de Beyoncé. Su Renaissance World Tour ha aterrizado en España y la cantante ha ofrecido en Ciudad Condal el único show de su gira en nuestro país. Una noche para el recuerdo en la que no faltaron los momentazos, que sus fans se encargaron de capturar. Como el "vuelo" de la artista sobre el público, el baile de su hija Blue Ivy, de once años, o, lo más sorprendente de todo, el gesto de Beyoncé con sus seguidores ¡repartiendo toallas al finalizar el concierto! Dale al play y no te lo pierdas.

