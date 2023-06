Clara Chía, la novia de Piqué, logra una orden de alejamiento contra un fotógrafo

El juez le ha dado la razón a Clara Chía, la novia de Gerard Piqué, que ha demandado a un fotógrafo por el continuo asedio y acoso que ha sufrido desde que se convirtiera en pareja del ex de Shakira La sentencia del titular del juzgado número 6 de Barcelona ha dictado esta misma mañana una orden de alejamiento contra Jordi Martín tras la denuncia interpuesta contra él por la novia del exfutbolista.

El auto señala que el fotógrafo deberá permanecer a 400 metros de la residencia, el lugar de trabajo o cualquier otro sitio en el que ella se encuentre, a excepción de los actos sociales, que en ese caso no podrá acercarse y deberá permanecer a 20 metros. Del mismo modo, el paparazzi no podrá contactar con Clara Chía a través de medios telemáticos, whats app, redes sociales o cualquier otra via similar. Y esta medida cautelar tiene tres meses de vigencia que pueden ser prorrogables.

Piqué y Chía, que acudieron juntos a los juzgados de Barcelona el pasado 7 de junio, denunciaron ante el juez sentirse acosados y perseguidos por esta persona, una situación que les llegó a provocar cierta inseguridad y angustia, además de tener que alterar su rutina de vida. La pareja acusó al fotógrafo de acceder de forma reiterada al aparcamiento privado del duplex que ambos comparten y de protagonizar persecuciones en coche, llegando incluso a poner en riesgo su seguridad. El juez ha visto indicio de criminalidad en la forma de actuar de Jordi Martin, conocido en el sector por ser el primero que consiguió las primeras fotos de la pareja en la boda de un amigo de Piqué.

Después de que Shakira se mudase a Miami para comenzar allí una nueva vida con sus hijos, es algo menor el interés mediático que despierta la pareja, que gracias a esta sentencia podrá disfrutar de una mayor calma y tranquilidad en la Ciudad Condal. Hace unos días acudían juntos al concierto de Coldplay, donde eran fotografiados de la mano y muy sonrientes disfrutando de esta última cita romántica. A nivel laboral la vida también les sonríe, Piqué acaba de firmar un contrato con Mediaset para la retrasmisión de la Kings League, mientras que Chía continúa trabajando en Kosmos, la empresa del exjugador del FC Barcelona encargada de organizar esta competición de fútbol 7 y que se verá ahora en televisión.

