Fernando Alonso vuelve a sorprender a sus fans convirtiéndose en repartidor de pizza por un día

Fernando Alonso no deja de sorprender a sus seguidores. Recientemente le veíamos regando flores en Mónaco, un insólito momento que en realidad era un divertido guiño y no tardó en hacerse viral. Ahora, el piloto -cuya nueva ilusión es Melissa Jiménez, tal y como ha podido saber ¡HOLA!- ha protagonizado un nuevo momentazo, esta vez en Barcelona. El piloto correrá este fin de semana en Montmeló, pero antes, el equipo de Aston Martin ha organizado algunos eventos en la localidad catalana, donde Fernando se ha reunido con sus fans. Numerosos seguidores esperaban su llegada y él sorprendió repartiendo autógrafos... ¡y pizza! Dale al play y no te lo pierdas.

