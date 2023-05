Samantha Weinstein, protagonista del remake de Carrie, ha muerto a los 28 años

La actriz Samantha Weinstein, que saltó a la fama por su papel en el remake de la película 'Carrie', ha fallecido a los 28 años de edad víctima de un cáncer de ovario. La intérprete, que llevaba desde que era muy pequeña en la industria cinematográfica, murió el pasado 14 de mayo, tal y como informó su familia a través de redes sociales.

La joven actriz, que también prestó su voz en series para niños como 'Babar and the Adventures of Badou', 'The ZhuZhus' o 'Let's go Luna!', padecía cáncer de ovarios. De hecho, en abril de 2021 había hecho pública su enfermedad: "Tengo cáncer. Puede afectar a cualquiera. Imagino que si alguien más por ahí con cáncer me ve pasando por esto, tal vez también les dé un poco de fuerza. La quimioterapia será mi viaje más difícil hasta ahora, pero me hará más fuerte de lo que nunca he sido", escribió en ese momento.

Los familiares de la intérprete han dado detalles sobre el fallecimiento: "Sam murió rodeada de sus seres queridos en el Hospital Princess Margaret en Toronto. Después de dos años y medio de tratamiento contra el cáncer y de una vida viajando por el mundo, poniendo voz a una plétora de animales de dibujos animados, haciendo música y sabiendo más sobre la vida de lo que la mayoría de la gente nunca sabrá, se embarca en su próxima aventura".

Además de participar en el remake de 'Carrie', Weinstein también tuvo papeles en cintas como 'Big Girl' (2005), 'Toronto Stories' (2008), 'The Rocker' (2008) o 'Haunter' (2013). Su último proyecto en el cine se remonta a 2015, cuando hizo de Brooke en 'Reign'. Mientras que la última vez que prestó su voz fue para 'Dino Ranch', en el que colaboraba desde 2021.

Felizmente casada desde 2022

La también cantante se había casado con su prometido Michael Knutson el 29 de octubre del año pasado, un día que calificó en redes del "mejor de mi vida": "Me casé con mi mejor amigo, mi socio y el amor de mi vida", dijo en un mensaje en sus redes sociales donde también compartió fotografías de la celebración de la boda.