¡La reina de la pista! No te pierdas el vídeo de Cristina Cifuentes bailando reguetón en la boda de su hija

El pasado viernes 12 de mayo, la hija de Cristina Cifuentes se daba el 'sí, quiero' en una bonita ceremonia al aire libre con su pareja desde hace tiempo, Enrique de Olaso. El lugar escogido para celebrar el enlace fue el exclusivo Real Club Puerta de Hierro, que acogió a los más de 300 invitados. La expolítica y actual colaboradora de televisión, lució radiante con un espectacular vestido rojo. La que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid no oculta la emoción que siente al ver como la persona que más quiere, ha celebrado el amor en una boda donde todo salió a pedir de boca. No faltaron las risas, ni la diversión. Madre e hija bailaron y dieron el do de pecho juntas en mitad de la pista, como vemos en las imágenes cedidas por el programa de Ya es mediodía. Un momento único que ninguna de las dos olvidará. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

