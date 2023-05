Carlos Latre, un orgulloso padre en la graduación de su hija, de 17 años, ¡que canta igual que Adele!

Loading the player...

Carlos Latre acaba vivir un día muy importante para él y su mujer, Yolanda Marcos; la hija que tienen en común, Candela, acaba de graduarse a sus 17 años. '¡Qué orgullo ver a mi pequeña Candela en su graduación!. Enhorabuena mi niña, muy orgullosos de ti!, ¡Te amo!', han sido la palabras del humorista para felicitar a su hija. Pero, lo que no todo el mundo conoce de la única hija que ha tenido la pareja es que no solo ha heredado del imitador cierto parecido físico, si no también, una magistral voz. La adolescente, que se está formando para ser cantante de musicales, ha sorprendido en más de una ocasión a sus seguidores cantando como la mismísima Adele. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!