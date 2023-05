Joaquín Torres se sincera horas antes de su boda: del perdón a Raúl Prieto al día que pudo 'soñar y ser libre'

El viernes 19 de mayo, Raúl Prieto y Joaquín Torres darán un paso más en su relación celebrando su boda en Sevilla, donde estarán acompañados de sus familiares y amigos para sellar una historia de amor que comenzó hace más de siete años. En estos días previos, las emociones se multiplican y el arquitecto ha escrito un conmovedor texto en el que habla de su historia de superación, de las barreras que ha conseguido romper y de los complejos que deja atrás. Además, ha pedido perdón al que fuera director de Sálvame por las exigencias que ha tenido en los preparativos y por los momentos de tensión que ha generado.

"Estos últimos meses/ semanas, no han sido fáciles para Raúl y para mí, y seguramente yo he sido el responsable de generar tensión, pues mi situación personal no era la más deseable para organizar nuestro sueño. He de manifestar la inmensa generosidad de Raúl, pues en todo momento me ha dejado hacer... Yo soy bastante rarito y no quería organizar una boda, quería organizar una fiesta donde la tolerancia, la libertad, y sobre todo, el amor fueran los protagonistas. Yo os puedo garantizar que en todo momento he intentado planificar lo que yo imaginaba que a Raúl le haría más feliz, pero en ese imaginar y en mi hermetismo seguro he cometido errores y desde ya, le pido perdón", ha asegurado.

Torres, que ha construido muchas de las viviendas de la exclusiva urbanización La Finca y ha diseñado el ático dúplex que ha comprado Tamara Falcó, desea que los dos días de celebraciones salgan tal y como ha previsto. Es consciente de que las expectativas son altas, pero tiene la certeza de que todo será un éxito gracias a las personas que los van a rodear. "Os quiero declarar desde la más profunda emoción, que estoy impresionado y jamás dejaré de agradeceros la ilusión y el amor, el inmenso amor que nos habéis demostrado estos últimos meses. El enorme esfuerzo que habéis puesto por darnos lo que soñamos", ha indicado.

Echando la vista atrás, al inicio de su romance, reconoce que no imaginaba que podría celebrar con Raúl "por todo lo alto sin tapujos, sin medias verdades, sin ningún tipo de censura, nuestro amor. Cómo pensar que yo iba a poder gritar al mundo mi amor por un hombre, mi amor por Raúl, delante de amigos, padres, hermanos, suegros...". También le acompañarán en este día tan feliz sus hijos, Manuel y Álvaro, fruto de su primer matrimonio con Mercedes Rodríguez Parrizas, de la que se separó en 2015, tras once años de casados.

El arquitecto, que está al frente del prestigioso estudio A-cero, cuenta que "aquel chico de 13 años acomplejado y repleto de miedo y vergüenza, se fue hace mucho". Sin embargo, y a pesar del paso del tiempo, nunca se había permitido "soñar y ser libre" hasta que en un momento eso cambió. En este sentido, tiene claro cuál fue el punto de inflexión: "Fue cuando sencillamente apareció Raúl. Ni años de terapia, ni nada ni nadie lo pudo cambiar. Sólo fue posible por él". Grita con orgullo que hoy su mundo "es mucho mejor" y agradece a los que le rodean "querernos tanto".

Crucero, fiesta disco y celebración en un palacio mudéjar

Joaquín indica emocionado que "empieza la cuenta atrás y estamos a unos días de nuestra boda, de nuestro milagro particular, de nuestro sueño, nuestro gran sueño". La pareja celebrará la ceremonia civil en Casa Pilatos, un precioso palacio hispalense que también acogerá el banquete y la fiesta posterior. Un día antes, el jueves, recorrerán el Guadalquivir con las personas de su entorno que ya se hayan desplazado a Sevilla y harán una fiesta de temática disco. Se espera la presencia de rostros tan conocidos como Emma García, las hermanas Campos y Belén Esteban, quien de hecho eligió a Raúl Prieto como padrino de su enlace con Miguel Marcos, del que ¡HOLA! mostró en exclusiva todos los detalles.