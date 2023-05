¿Está abierto de nuevo al amor Miguel Bernardeau? El actor responde

Loading the player...

Miguel Bernardeau y Aitana rompieron su relación a finales de 2022 tras cuatro años de noviazgo. Después de unos meses, el protagonista de Élite o 1899 podría volver a estar ilusionado. Hace unos días el actor, de 26 años, era fotografiado junto a una chica rubia que comparte con él su gran afición por el surf. Se llama Violeta Sánchez, tiene 22 años, es surfista profesional y vive en España, concretamente en Somo (Cantabria). A pesar de no haber confirmado ni desmentido esta información, el intérprete ha acudido a un evento donde ha contestado a las preguntas de la prensa y ha desvelado si está abierto o no al amor. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

