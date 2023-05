Fallece Tori Bowie, campeona del mundo y triple medallista en los Juegos Olímpicos de Río, a los 32 años

El mundo del deporte está de luto tras conocerse el fallecimiento de Tori Bowie a los 32 años. Según ha informado su agencia de representación Icon Management, la triple medallista olímpica ha sido hallada muerta en su casa de Florida: "Hemos perdido una clienta, una amiga querida, hija y hermana. Tori era una campeona... ¡Un faro de luz que brillaba tanto! Estamos realmente desconsolados y nuestras oraciones están con la familia y los amigos”.

La que fuera campeona del mundo y triple medallista olímpica murió sola en su domicilio de Florida por causas aún por confirmar tras mucho tiempo peleando contra una severa depresión, según informa TMZ. Un final triste para una atleta cuyo lema de vida era la "lucha" contra la propia vida. Su última gran competición fue el Mundial de Doha, en el que logró un cuarto puesto en la longitud con un mejor salto de 6.81 (-0.4). Eso sí, en los últimos años su participación y su exposición pública cayó casi completamente hasta el punto de no acudir incluso a los Juegos de Tokio.

La atleta María Vicente sorprende con la manicura más olímpica, ¡impresionante!

Tori Bowie se había convertido en la mejor velocista y todo un referente en el atletismo. Alcanzó la gloria y tocó el cielo en el mundo del deporte al ser triple medallista olímpica en Río 2016 (oro en el 4x100, plata en 100 y bronce en 200) y bicampeona del mundo en los Mundiales de Londres 2017 (100 y 4x100). Además fue bronce en los Mundiales de Pekín 2015 (100) y cuarta en Doha 2019 (salto de longitud). Estas medallas son las pruebas de sus mayores hitos en una vitrina repleta de éxitos.

De origen familiar muy modesto en Sand Hill (Mississippi) Bowie fue criada por su abuela y nunca olvidó sus raíces. Con solo dos años, tanto ella como su hermana fueron dadas en adopción por parte de su madre biológica. Su abuela se convirtió en ese momento en su superhéroe: “Peleó por nosotros, obtuvo nuestra custodia. No teníamos mucho, pero ella nos dio carácter. Mi abuela ha sido el modelo a seguir en mi vida”, confesó en una entrevista concedida a la revista People. Siempre tuvo claro que si quería cumplir sus sueños, tenía que trabajar en ellos: "Toda mi vida ha sido una lucha. He pasado por mucho y no he dejado que nada me derrote todavía. Somos bendecidos cuando nos despertamos y tenemos un día completamente nuevo para hacer algo diferente. Siento que cada día es una celebración para mí".

Yvonne Treviño, la sobrina de Salma Hayek que ha hecho historia y competirá en los Juegos Olímpicos

Desde muy pequeña centró su carrera en el atletismo y en el 2011 se convirtió en campeona nacional en salto de longitud con la University of Southern Mississippi. En 2014 decidió dar un cambio en su vida y convertirse en velocista. No se equivocó: ese mismo año fue la mujer más rápida del mundo en 100 metros y se convirtió en una de las mejores atletas del mundo. En el Mundial de Doha 2019, Bowie regresó a sus orígenes y compitió en salto de longitud, donde terminó cuarta. Sería la última vez que rozaría el metal en una gran competición. No lograría clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados un año, hasta 2021, por culpa de la covid, y seguiría activa hasta junio de 2022.

Lágrimas, euforia y una emotiva despedida... Los 'Hispanos' conquistan el bronce en balonmano

Sala de recreativos y hasta móviles de regalo: la atleta Belén Toimil muestra los secretos de la villa olímpica