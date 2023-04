María Zurita, sobrina del rey Juan Carlos: 'Se ha desmentido ya por el protagonista, no hay más que decir. Es una de las madrinas de mi hijo'

Don Juan Carlos ha negado haber mantenido una relación fuera del matrimonio con la aristócrata Rosario Palacios y "consecuentemente haber tenido una hija con ella", según ha indicado a la agencia EFE. Responde así a las informaciones publicadas en King Corp: el imperio nunca contado de Juan Carlos I, libro de los periodistas José María Olmo y David Fernández del que se ha publicado un adelanto previo a su lanzamiento el 8 de mayo. María Zurita, sobrina del rey Juan Carlos, ha sido preguntada por este asunto ante el cual se ha mostrado tajante: "Se ha desmentido ya por su protagonista, así que ya no hay más que decir".

La hija menor de la infanta Margarita y el doctor Zurita, duques de Soria, ha explicado cómo es su relación con la hija de Charo Palacios. "Alejandra es una de las madrinas de mi hijo. No es que la conozca, es que es como una hermana para mí en el sentido más literario de la palabra", ha comentado a su llegada a la cena solidaria que la Fundación Querer ha organizado en Madrid. Sobre cómo está viviendo Alejandra de Rojas estas informaciones, la prima de Felipe VI ha indicado que "no voy a hablar por personas, ni voy a hablar de lo que opina o no opina, no voy a poner en mi boca palabras suyas porque no me parece".

Zurita, que acaba de debutar en el mundo de la literatura con el cuento infantil Mi mamá y yo somos una familia feliz, considera que ahora han salido estas informaciones sobre su tío porque "hay que dar titulares continuamente". Pero la exconcursante de MasterChef Celebrity 7 insiste en que "él lo ha desmentido". Sobre el rey Juan Carlos sí ha dicho que lo ha encontrado "muy bien, divino, fenomenal y estupendo" en su reciente visita a España (ha estado en Galicia y País Vasco).

Los padrinos del bautizo de Carlos

En septiembre de 2018, María Zurita bautizaba a su hijo Carlos con agua del río Jordán en la capilla del Real Club Puerta de Hierro de Madrid, donde el padre Vicente Ruiz de Velasco ofició una ceremonia íntima. Los padrinos del niño, al que llaman cariñosamente Supercarlitos, fueron don Juan Carlos, tío abuelo del niño; María Escudero, íntima amiga de los duques de Soria; Alfonso, el único hermano de María; Miguel Más, de joyería San Eduardo; y Alejandra Rojas. También se sumaron a la celebración la infanta Elena, los hijos de la infanta Pilar, Susanna Griso y Patricia Cerezo, entre otros.