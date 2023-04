La simpática reaparición de Raulito, el imitador de David Civera en 'Menudas estrellas'

Raúl del Saz Pastor, más conocido como Raulito (un niño que imitaba a David Civera y que se hizo muy popular a principios de los años 2000), ha hecho una simpática reaparición en sus perfiles sociales para contestar a la última emisión de Cachitos de hierro y cromo, en La 2, espacio que ha dedicado el programa a la música que más sonaba en las ferias y parques de atracciones de aquella época. Recuperando una de las actuaciones que le llevaradon a la fama, el formato bromeó diciendo que dónde estaban los de protección de menores en uno de los rótulos para poner después "Raúl, si nos estás viendo, deseamos que todo te haya ido bien. Un abrazo", un mensaje que el ahora "proyecto de cocinero", tal y como él mismo se define no ha dudado en contestar. "Estoy muy bien, gracias", ha dicho.

La nueva vida de Raulito, 18 años después de su éxito

No es la primera vez que el joven de 24 años, que ha dicho que le encantó vivir esa experiencia y "disfrutar de lo que hacía", ha reaparecido en sus perfiles sociales para hablar de su pasado como cantante. Alejado totalmente de los medios, Raúl tuvo que desmentir un bulo que estaba circulando respecto a su vida. "La gente que no me conoce, este era mi pasado y estoy orgulloso de ello. Pero basta ya de decir que tomo drogas (este tuit en concreto no lo dice, pero la mayoría sí)", dijo en su perfil junto a varios emoticonos de risas.

Raulito triunfó gracias a su versión de la canción Que la detengan, pero su éxito le condujo a que grabara un disco con su propia interpretación de Aserejé, La raja de tu falda, Amante bandido, Sueño su boca o Torero. Además, en 2014 Miki Nadal y el pequeño Fran lo imitaron en Tu cara me suena mini y tras la actuación, el programa recibió en plató al verdadero intérprete que acabó desvelando que se encontraba formándose para abrirse camino en el difícil mundo de la interpretación: "Quiero ser actor porque me gustaría estar en este mundo". No obstante, en la actualidad, estudia cocina en la Escuela de Hostelería de Alcalá de Henares.

"Amante de las series y de los videojuegos", Raúl explica en uno de sus perfiles sociales que a pesar de que se haya alejado de los escenarios, todavía le gusta coger el micrófono para actuar. "Me gusta cantar de vez en cuando", dice el artista, que ha aprovechado la ocasión para compartir una entrega del podcast ytudequieneres, donde estuvo como invitado.