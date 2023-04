Paco González, tras la presunta estafa de un compañero: 'Lo sentimos y lo volveríamos a hacer'

Paco González, director de Tiempo de Juego de la Cadena Cope, se ha pronunciado sobre la presunta estafa que tanto él como otros miembros del equipo han sufrido por parte de uno de sus compañeros, Guillermo Valadés, alias 'Willy'. "Seguramente, muchos de ustedes habrán leído y visto desde anoche una noticia en la que la redacción de deportes de Cope se ha convertido en protagonista indirecto. Como es una noticia personal y no profesional, que la busquen en Internet. Pero con la complicidad que sentimos con los oyentes de Tiempo de Juego, que los sentimos mucho más que oyentes, en algunos casos amigos, y con el compromiso de sinceridad que uno tiene cuando se pone delante de un micrófono, algo hay que decir", ha comenzado diciendo.

"Nos podría decir algo, pero no podemos. No podríamos decir mucho porque es algo de ámbito privado y personal, muy íntimo, pero en este caso no podemos decir nada porque no sabemos. Si algún oyente dice 'me gustaría saber todo de esto, qué ha pasado'; a nosotros también nos gustaría, nos encantaría. Nos gustaría saber toda la verdad, pero no la sabemos, así que no podemos decir nada", ha asegurado.

Al parecer, según adelanta El Confidencial y hemos podido confirmar, 'Willy' contó hace unos meses a sus compañeros que le habían diagnosticado un tumor cerebral con metástasis en la espalda, cuya única solución era someterse a una cura experimental en la prestigiosa Clínica Universidad de Navarra. El precio, del tratamiento según les transmitió, oscilaría entre los 10.000 y 16.000 euros semanales que él no podía hacer frente. Por ello, algunos de los locutores con más peso de la emisora, como Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, decidieron implicarse al máximo y ayudarle económicamente.

"Podemos decir un par de cosas que suenan contradictorias: lo sentimos y lo volveríamos a hacer. Sentimos el ruido que se está forzando y lo volveríamos a hacer porque cualquier ayuda que se hace desde el corazón está bien hecha. Se están publicando cosas que son absolutamente inexactas. No hay ningún fondo de maniobra, ningún fondo de publicidad; la redacción de deportes tiene un presupuesto anual fijo y lo gestionamos lo mejor que sabemos. Perdón por el rollo y ahora vamos a empezar con el viaje, que a veces nos lleva a divertirnos y otras a llorar; y en general queremos informar y entretener, y luego a veces en nuestra vida pasan cosas y Tiempo de Juego es la vida y pasan cosas. Cuando podamos contar más, lo haremos", ha concluido.