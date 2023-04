Cayetana Rivera, más sincera que nunca: del amor por su padre al anillo que ha heredado de su abuela Carmina

Francisco Rivera no puede estar más orgulloso de su familia. El torero, de 49 años, vive un gran momento y solo tiene buenas palabras para Lourdes Montes y sus tres hijos, Cayetana, fruto de su anterior matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo, Carmen y el pequeño Curro. "Mi mujer es el timón de un barco, es la que nos guía. Yo soy el casco y mis hijos son las velas, las que te impulsan, te animan, te motivan para luchar", dijo en una entrevista concedida a ¡HOLA!. En la revista también desveló cómo eran sus dos hijos pequeños. "Carmen es magia pura. Tiene una personalidad increíble y una alegría, una mirada y una sonrisa que lo iluminan todo. Curro es muy travieso y muy bruto. No para nunca. Lo coge todo, lo tira todo y se tira de cabeza a por todo". Y explicó cómo era la relación con su primogénita, nacida durante su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo: "La relación con Tana, mi hija mayor, es cada día mejor, pero los veinte años son una edad complicada, porque creen que lo saben todo".

Ahora ha sido la joven la que ha contado cómo es el torero como padre. Ha sido en una entrevista concedida al programa Gente maravillosa, de Canal Sur. "Quería aprovechar esta oportunidad para decirle que estoy muy orgullosa de él y que sin él no hubiese sido lo mismo porque me ha ayudado muchísimo aunque él considere que no, siempre me ha ayudado, y que mi padre para mí es es mi ídolo", ha comenzado diciendo mientras Francisco contenía la emoción en plató.

Cayetana ha asegurado que su padre y ella son muy parecidos. "Nos gustan las mismas bromas, las mismas tonterías, las mismas juergas". También ha hablado de su abuela materna, Carmen Ordóñez, fallecida el 23 de julio de 2004. "Muchísima gente me dice que me parezco muchísmo a ella. Nosotros la llamamos 'la agüita' y aquí llevo un recuerdo suyo, un anillo que no me quito porque sé que me protege. La verdad que cada día me puedo ver como que tenemos gestos que nos parecemos mucho, pero creo que no le llego ni a la suela de los zapatos".

La joven tiene grandes recuerdos de niña junto a su padre, pero si tuviera que elegir se queda con dos. "Viajar con él en la furgoneta de cuando toreaba y luego dormirme en su pecho, que es lo que más me gusta del mundo. Siempre que estaba con él me he sentido como muy segura y muy protegida".

Cayetana también ha reconocido que le pareció "una buenísima decisión" que su padre se retirara de los ruedos. "El día de su despedida, que fue en Ronda, lo recuerdo como un día muy bonito. Yo creo que él disfrutó muchísimo y yo recuerdo que me puse a llorar en cuanto le vi hacer el paseíllo y me brindó el toro. Fue muy emotivo". Ahora, Francisco está volcado en su faceta como artista y la joven se lo toma con humor: "Está pesadísimo, está todo el día tocando la guitarra, cantando y la verdad es que no canta bien".

Cayetana, que comparte su vida desde hace más de un año con el empresario sevillano Manuel Vega, ha revelado cómo es su padre como 'suegro'. "Cuando le he presentado algún novio siempre me ha protegido mucho, pero yo creo que él lo que quiere es conocer a la persona y ver cómo me trata a mí". De hecho, desearía un padre como el suyo para sus futuros hijos. "Es bastante estricto, pero es el primero que juega, el primero que nos coge y nos hace trasterías, es el primero que está dispuesto a todo, el primero que te da consejos, es un padrazo y yo solo espero que el día de mañana, si yo tengo hijos, que el padre sea la mitad de como es mi padre con nosotros".

Por último, la joven ha enviado el siguiente mensaje al torero: "Quiero que sepas, y lo quiero decir ante todo el mundo, que para mí eres mi referente, la persona en la que yo me fijo cuando tengo que tomar alguna decisión importante. Te quiero muchísimo y espero que te haya gustado esta sorpresita que te han preparado". Después de la entrevista, se ha dejado ver por las calles de Sevilla paseando con su novio.