¡Sorpresa! Kim Kardashian anuncia su fichaje con esta serie de culto que no te imaginas

Está más que acostumbrada a que las cámaras la enfoquen, aunque en esta ocasión se pondrá frente a ellas metida en la piel de un aterrador personaje. Kim Kardashian ha sorprendido a sus seguidores fichando por una de las ficciones de culto del panorama televisivo American Horror Story, serie que regresa con nuevos capítulos después de dos años de parón. De momento ha mostrado apenas un retazo de lo que podría ser la cabecera de esta duodécima temporada, que lleva por título Delicate. En el breve clip aparece su nombre junto al de Emma Roberts, otra de las actrices que participa en el proyecto, mientras suena una canción de cuna y se oyen risas de niñas.

“Kim está entre las estrellas de televisión más grandes y brillantes del mundo y estamos encantados de darle la bienvenida a la familia AHS” declaró Ryan Murphy, creador de la serie que se ha convertido en todo un referente para los amantes del género de terror, a The Hollywood reporter. Comentó además al citado medio que “Halley Feiffer ha escrito un papel divertido, elegante y aterrador especialmente para Kim”. Explicó además que esta temporada es “ambiciosa y diferente a todo lo que se ha hecho antes”.

Basada en el libro titulado Delicate Condition, de Danielle Valentine, esta nueva entrega de la serie cuenta la historia de una mujer que está embarazada y piensa que alguien siniestro trata de evitar que se cumpla su deseo de ser madre. Emma Roberts, que ha participado ya en cuatro temporadas, ha compartido el mismo clip anunciando que será el próximo verano cuando se puedan ver los capítulos de esta nueva entrega, algo que encantará a los fans que han esperado dos años para su regreso. American Horror Story suele desarrollar una historia independiente en cada temporada contando en ocasiones con los mismos actores, pero que desarrollan personajes diferentes. Nombres como Jessica Lange, Lady Gaga, Sarah Paulson, Evan Peters y James Cromwell, entre otros, han participado en la ficción.

Kim Kardashian es la estrella del reality Keeping Up with the Kardashians, que sigue el día a día de su famosa familia, desde 2007. Ha participado además en series como Ocean's 8, CSI: NY, Drop Dead Diva y Beyond the Break, aunque en estos casos ha aparecido como ella misma, sin encarnar un personaje. Además ha prestado su voz para el doblaje de la película de animación La patrulla canina en 2021, papel que repetirá en la próxima secuela en la que está previsto que participen también sus hijos mayores.