Las reacciones de los amigos de Ana Obregón tras presentar a su nieta en exclusiva en ¡HOLA!

Susana Uribarri y Raúl Castillo, dos grandes amigos de Ana Obregón, no han dudado en dar su opinión tras conocer que su gran amiga había presentado a su nieta, hija de Aless, en exclusiva en la revista ¡HOLA!. La citada representante, (hija del mítico y querido comunicador, José Luis Uribarri), ha compartido cuáles han sido sus impresiones al leer la entrevista en exclusiva y ha confesado estar deseando verlas a las dos. De igual forma, Raúl Castillo, (conocido como 'Ra') ha expresado su alegría con estas palabras: 'La defiendo, la quiero, la amo y me ha hecho el hombre más feliz del mundo'. ¿Quieres escucharles a los dos? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

