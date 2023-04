Laura Matamoros, en urgencias tras una reacción alérgica

Laura Matamoros ha dado un pequeño susto a todos sus seguidores al contar que ha tenido que acudir a urgencias por culpa de una reacción alérgica que le ha provocado varias manchas en la piel. "Hola, ¿qué tal? Otra reacción alérgica más. Me ardía todo el cuerpo, la cara hinchada y fatal de ronchas y picores. La última vez fue por el marisco y ahora porque me he tomado un medicamento para el dolor de cabeza que no me ha sentado bien. Esto lo sumamos a mi asma y se complica todo", ha escrito la influencer junto a varias fotografías en las que ha enseñado el brazo o el rostro, muy inflamados y de color rojo por culpa de esta inesperada afección. Asustada por lo que le estaba ocurriendo, la hija de Kiko Matamoros ha ido de inmediato a su centro médico, donde ha confesado que lo ha pasado muy mal y donde ha querido contar todo sobre este desagradable suceso.

VER GALERÍA

Entrevista con Laura Matamoros: de su reconciliación con Benji Aparicio a su último retoque estético

"Así he entrado en el hospital: mis orejas ardían y me picaban mucho por dentro... Es lo primero que he notado cuando me ha empezado a dar la reacción", ha dicho Laura mientras mostraba su rostro muy hinchado por culpa de su alergia. "Nariz, ojos, boca... Gracias a que me he dado cuenta muy rápido y me han atendido muy bien... Llego a tardar más y no os puedo explicar", ha continuado diciendo antes de que los médicos le dijeran que podía volver a casa después de ser atendida de urgencias. Matamoros ha expresado además que entró al centro médico "como un Gusiluz" (un muñeco en forma de gusano que luce), "roja como un tomate" y con una hinchazón y picazón por todo su cuerpo.

Por suerte, Laura ha comentado también que le hicieron efecto muy rápido los medicamentos que le pusieron, aunque los mismos también la dejaron "KO". "Acabo de despertarme en casa desde esta mañana. Hoy me lo voy a tomar libre para estar a tope mañana por aquí. Y seguiré viendo qué me ha dado alergia y por qué... Una lucha constante", ha dicho tras haber descansado varias horas. Con mucha energía después de haberse recuperado y acudiendo a entrenar para seguir con su vida fitness, la influencer ha revelado que es alergia al Nolotil, un medicamento que ya había tomado antes y que nunca le había dado reacción.

VER GALERÍA

Laura Matamoros nos cuenta cómo es su vida con glaucoma: del diagnóstico a su evolución

"Lo tomé en agosto cuando me operé el pecho y no me pasó nada. Me había tomado uno porque me dolía la cabeza por la alergia y ese ha sido el resultado. La doctora me ha dicho que ha podido ser causado por el medicamento, así que por eso otra vez cita con el alergólogo", ha concluido Laura sobre este susto que ha tenido en los últimos días.