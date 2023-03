El pequeño invitado que acaparó todos los flashes en el festival de cine de Málaga

La alfombra roja del festival de cine de Málaga acogió estos días a un invitado inesperado, aunque quizá no lo fue tanto pues él también participó en uno de los títulos que se presentaban en la cita. El público enloqueció al ver a Nolan, hijo de la actriz y productora Bárbara Hermosilla, en brazos de su madre paseando asombrado ante los focos. El pequeño, que tiene poco más de un año, vistió un conjunto de pantalones con tirantes, camisa azul y pajarita, impecable como corresponde a una cita de estas características. En brazos de su madre miraba atento, con los ojos bien abiertos, las decenas de flashes que se disparaban en su dirección. Incluso esbozó alguna sonrisa, quizá al escuchar los vítores de quienes le recibieron, mientras la artista, orgullosa y guapísima con un escotado vestido de la ibicenca Virginia Vald, presumía de bebé y le señalaba la dirección a la que tenía que mirar.

Volúmenes y diseños 'cut out': los looks de las actrices en la inauguración del Festival de Málaga

VER GALERÍA

La artista es una de las protagonistas, con Ana Vide, del corto Ellas dirigido por Marta Aledo, una historia que rodaron las actrices cuando estaban embarazadas. Por eso Nolan participó también, aunque no lo sabía entonces, en esta historia que refleja los problemas laborales a los que se enfrentan las madres. No se sabe todavía si el título ha sido seleccionado en el palmarés del festival, aunque sus responsables están satisfechas con la acogida. No es la primera vez que Bárbara Hermosilla está en Málaga con uno de sus proyectos, pues ya el título Animal hace ocho años se incluyó en la sección Zonazine del Festival.

VER GALERÍA

Bárbara Hermosilla fue madre a principios del pasado año junto a su pareja, Álvaro Olmedo, entrenador del equipo Sant Antoni de Portmany, Ibiza. Nolan, un precioso bebé despierto y curioso protagoniza muchas de las imágenes del álbum social de su madre, que refleja entusiasmada todas las primeras veces que vive con su bebé. De hecho ya enseñó otra de las ocasiones en las que el peque paseó por otro festival de cine, concretamente la semana de cine en Medina del Campo en marzo de 2022, cuando el niño era poco más que un recién nacido. Junto a ella estaba también su compañera de reparto, Ana Vide, también con su bebé, que además fue premiada en esta cita como mejor actriz.

VER GALERÍA

El currículum de Hermosilla incluye papeles en cine, series y teatro musical. Ha participado en títulos como La ley del embudo (2019), El secreto de Ibosim (2018) y El vals de los sonámbulos (2015); en series como Sin tetas no hay paraíso y Yo soy Bea; y en obras musicales como El código, el musical (2022), El marinero (2020), Cataclum Paper (2019) y Strip Poker (2018). Es además la fundadora de la Escuela de cine de Ibiza, un centro de formación para actores y actrices de la isla, que nació de sus años de experiencia en Madrid.