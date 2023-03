Todo sobre la última polémica entre 'influencers' que involucra a las hermanas Pombo y a Telmo Trenado

Loading the player...

En el mundo de las influencers nunca faltan las polémicas. La última ha salpicado a uno de los clanes más populares del mundo de las redes, las hermanas Pombo. Todo comenzó cuando Marta dedicó unos mensajes justificando su ausencia en un evento por la presencia de otro creador de contenido. Si bien no señaló un nombre concreto, todos identificaron rápidamente a Telmo Trenado: "Creció en seguidores insultándonos”, afirmó. El aludido no tardó en reaccionar, publicando un vídeo en el que respondía a las hermanas. Su intercambio de mensajes está siendo muy comentado. Dale al play y no te lo pierdas.

