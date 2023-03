Todo sobre Poppy Delevingne, pareja de Alexios de Grecia: icono de estilo, cercana a los Windsor e íntima de Sienna Miller

Desde hace una semana todas las miradas se posan en Poppy Delevingne, de 36 años y protagonista de una relación con Constantino Alexios, de 24 años e hijo del príncipe Pablo de Grecia y Marie-Chantal. Este romance con el heredero de la Casa Real helena ha generado una gran sorpresa, pero lo cierto es que la mujer con la que está ilusionado no es una desconocida para el gran público. Desde su llegada a la mayoría de edad ha encadenado trabajos que le han permitido convertirse en modelo internacional, icono de estilo, actriz y empresaria. De su carrera, su vida privada y su estrecha relación con la realeza británica contamos los detalles a continuación.

Poppy, a quien no le gusta ser etiquetada como socialité, forma parte de la aristocracia británica pero no se siente parte de ninguna élite porque ha sido educada para pensar que no importa de dónde venga la gente. La conexión con los Windsor y la alta sociedad se remonta a generaciones atrás: su bisabuelo era el vizconde de Greenwood; su abuela Janie fue dama de compañía de la princesa Margarita, única hermana de Isabel II y su tía era íntima amiga del exprimer ministro Winston Churchill. Es nieta del fundador del English Heritage; su padres, Charles, es un conocido promotor inmobilario; y su madre, Pandora, trabajó como modelo antes de reconvertirse en personal shopper en Selfridges, una exclusiva cadena de grandes almacenes.

Delevingne se crió en la céntrica zona de Belgravia de Londres. Estudió en el prestigioso Bedales School y completó su formación en la Universidad de las Artes de Londres. Su incursión en el mundo de la moda nació de una casualidad al ser descubierta por la agente Sarah Doukas, propietaria de la agencia Storm Management, la misma por la que han pasado tops como Kate Moss. La belleza y el estilo de Poppy conquistó pronto a las principales firmas del sector del lujo, que comenzaron a contratarla para sus campañas y para ser embajadora. El diseñador Matthew Williamson tiene un papel clave en su carrera ya que es su musa.

Su volumen de trabajo hizo que trasladara su residencia a Nueva York, una de las capitales de la moda. En la Gran Manzana tuvo como compañera de piso a Sienna Miller, que es actualmente una de sus mejores amigas y comparte con ella su pasión por la interpretación. Y es que Poppy siempre barajó la idea de ser actriz. Guiada por su corazón, se ha labrado una carrera frente a las cámaras que comenzó con una aparición en el videoclip de Sunday Morning, tema de Maroon 5. Ha formado parte de series y películas como Kingsman: El círculo dorado y Rey Arturo: La Leyenda de la Espada .

La modelo ha estado casada con el empresario James Cook. En 2014, después de siete años de relación, se convirtieron en marido y mujer en la iglesia de St. Paul, en Knightsbridge (Londres). La romántica ceremonia contó con 17 damas de honor entre las que se encontraban las hermanas de la novia, Chloe y Cara Delevingne. Las tres tienen una excelente relación, hablan cada día, comparten inquietudes y se dan consejos. Una semana después organizaron una segunda boda en Marruecos, donde hubo tres días de celebraciones a las que se sumaron Beatriz de York, Sienna Miller, Georgia May Jagger, Suki Waterhouse y Lauren Santo Domingo. El año pasado comenzaron a sonar los primeros rumores sobre su separación, pero no había constatación oficial.

En el cumpleaños de Pablo de Grecia

El nieto de los reyes Constantino y Ana María de Grecia conoce a Poppy desde hace años. Fue una de las invitadas al doble cumpleaños que en el que brindaron por los 50 años del príncipe Pablo y los 30 de su hija Olympia. La gran fiesta se hizo en su propiedad The Cotswolds, al norte de Londres. A la celebración, que se desarrolló bajo el lema Prince and the Revolution, asistieron Haakon y Mette-Marit de Noruega, Máxima de Holanda, los príncipes de Kent, Eugenie Niarchos, Valentino, Rosario Nadal y Paris y Nicky Hilton.