Macarena Rey, jefa de la productora de 'MasterChef', rompe su silencio tras la polémica con Patricia Conde

Patricia Conde desató un auténtico huracán tras su participación en MasterChef Celebrity. Tras quedar eliminada a las puertas de la gran final, la presentadora vertió duras acusaciones contra la organización del talent show y contra algunos de sus compañeros de edición. Cuatro meses después, cuando las aguas parecían calmadas, Macarena Rey, CEO de Shine Iberia -productora del concurso culinario-, ha decidido responder tajante a la controversia. "Fue algo muy desagradable. Patricia no supo entender el programa", ha explicado en una entrevista con El Mundo.

VER GALERÍA

De la misma manera, ha señalado que el concurso es muy exigente tanto para anónimos como para celebridades y la presión puede llegar a sacar la peor versión de uno mismo. Precisamente, por este motivo muchos rostros conocidos han declinado la oferta cuando se les ha ofrecido participar. "Pensar que el Celebrity es para disfrutarlo, gozarlo y divertirse es equivocarse completamente. Hay amigos que lo rechazan porque tienen muy mal perder. Si no llevas bien las críticas no te metas en un talent porque aquí las vas a recibir. Es imposible que no te saquen defectos".

VER GALERÍA

Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez se pronuncian, sorprendidos, sobre la polémica con Patricia Conde

Finalmente, ha vuelto a recalcar que todo lo que se ve en la pequeña pantalla es verídico y no hay ningún tipo de manipulación en las pruebas como insinuó Patricia al decir que le habían apagado el horno durante el cocinado para que su plato no saliese a tiempo. "Cuando vienen aquí, todos piensan que hay partes que son mentira. Y cuando empiezan, ven el reloj, los cocinados y las valoraciones, se dan cuenta de que todo es verdad. Esa es la clave del éxito, que esto que vivimos aquí es una realidad que traspasa la pantalla".

VER GALERÍA

Así fueron las duras palabras de Patricia Conde contra MasterChef Celebrity

Patricia recibió un veredicto negativo en la última prueba por parte de los jueces que no consideraron que su cocinado hubiera estado a la altura del de sus compañeros. Después de su expulsión, no dudó en usar sus perfiles sociales para dar voz a lo que ella consideraba una falta de modales y consideración hacia su persona. "Cada uno vive las experiencias a su manera, no todos somos iguales, a mi me gusta tratar a todos mis compañeros con respeto pase lo que pase, ayudar cuando he podido y en lugar de sacar el estrés gritando o insultando a los demás he preferido reírme de mí misma. Me sentía muy nerviosa y bloqueada. Lo vuelvo a decir, la tele es mentira”.

VER GALERÍA

Las palabras de la conductora de Sé lo que hicisteis crearon gran agitación y división de opiniones entre los detractores y defensores del formato. Mientras que algunos concursantes se mostraron muy felices por haber pasado por el programa. "Repetiría una y mil veces", expresaba el actor Manu Baqueiro, otros no guardaban tan buenos recuerdos, como el cantante Xuso Jones que aseguró que él también había sufrido una llamativa pérdida de peso por el estrés al que se vio sometido.

VER GALERÍA

Jordi Cruz, acompañado de su novia, opina sobre las polémicas declaraciones de Patricia Conde