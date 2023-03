El doloroso episodio que sufrió Jena Malone durante el rodaje de 'Los juegos del hambre'

La actriz Jena Malone ha dado un paso al frente y ha compartido el doloroso episodio de abuso que vivió durante el rodaje de Los juegos del hambre, película en la que da vida a Johanna Mason. Lo ha hecho a través de una publicación en su perfil social, donde suma más de 350.000 seguidores a los que ha hecho partícipes de aquel terrible momento a través de una instantánea muy significativa tomada después del final de la grabación del filme Sinsajo Parte 2. En dicha fotografía se muestra en medio de un campo de trigo y junto a ella ha escrito: "Estábamos rodando en una hermosa finca en el campo de Francia y le pedí al conductor que me dejara bajar para poder llorar y capturar ese momento".

La popular intérprete estadounidense, de 38 años, ha revelado que todo ocurrió durante el desarrollo de la cuarta y última entrega de la saga, Sinsajo Parte 2, estrenada en noviembre de 2015, y, aunque no ha revelado el nombre de su agresor ni ninguna pista a partir de la cual pueda señalarse a nadie en particular porque no cree en la cultura de la cancelación, sí ha evidenciado las consecuencias psicológicas que aquel incidente le generó. "Esta foto la tomé justo después de tener que despedirme de todos en el plató", ha comenzado contando, antes de entrar en detalles y admitir que aquel tiempo que pasó en París fue "extremadamente difícil" para ella.

Por aquel entonces, tal y como ha mencionado, estaba atravesando un momento complicado a nivel sentimental, pues acababa de poner fin a la historia de amor que mantenía con la que era su pareja. "Estaba atravesando una mala ruptura y sufrí una agresión sexual por parte de una persona con la que había trabajado, estaba muy agradecida por ese proyecto, por la gente a la que me había unido y por el increíble papel que me había tocado interpretar", ha agregado la encargada de dar vida a la mejor amiga de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) en la ficción.

Con el objetivo de lanzar un mensaje reconfortante a quienes se hayan visto en una situación parecida, a los que se ha referido como auténticos supervivientes, la estrella de la gran pantalla, que también participó en Sinsajo Parte 1 de la reconocida saga distópica, ha remarcado que, tras trabajarlo mucho, ha aprendido a sanar aquella herida y "hacer las paces con la persona que me violó y hacer las paces conmigo misma" confiando plenamente en "la justicia restaurativa". A pesar de ello, ha añadido que le hubiera gustado que esta lección no hubiera estado ligada "a un acontecimiento tan traumático para mí, pero supongo que esa es la verdadera naturaleza de la vida: cómo conciliar el caos con la belleza".

"Ha sido difícil hablar de Los juegos del hambre y de Johanna Mason sin sentir la agudeza de ese momento, pero estoy preparada para superarlo y recuperar la alegría y el logro que sentí", ha terminado diciendo, sin olvidar hacer referencia a su proceso de superación, una marcha lenta y no lineal, pero de la que ha logrado salir: "Estoy aquí para cualquiera que necesite hablar o desahogarse", ha concluido.