La emotiva despedida de Dani Rovira a su perrita Carapapa: 'Tengo el alma en mil pedazos'

Dani Rovira ha tenido que despedirse de Carapapa, su querida perrita de raza carlino. "No me acuerdo de mi vida sin ti, amor mío. Tendré que volver a aprender a ser sin ti", ha escrito el actor malagueño, de 42 años, junto a varias fotos de su mascota. "Lo has luchado hasta donde has podido. Pero hoy ha tocado decirte adiós. No imaginaba que un adiós pudiese ser tan bonito y a la vez tan doloroso. Has sido el regalo más bonito que me ha dado la vida. Tengo el alma en mil pedazos. Mi compañera, mi amor, mi toma de tierra. Nunca podré agradecerte el amor que me has dado a mí y a tanta gente. Te has ido tranquila, en casa, con tu cabecita junto a la mía, sin protestar, aceptando que ya llegaba el final", ha añadido.

Carapapa llegó a la vida del monologuista hace 12 años y según ha confesado Dani "desde ese día ya no fui el mismo". "He conocido el amor incondicional contigo. Soy mejor persona desde que llegaste a mi vida. Si soy más humano ha sido gracias a ti. Y gracias a ti, pude abrir la puerta de mi amor por todos los animales", ha señalado, recordando también a su otro perro, Buyito, que murió hace un tiempo.

"Espero haber estado a la altura de ti, el ser vivo más especial que jamás he conocido. Mi amor, duele, duele tanto que no hay consuelo. Descansa… ojalá donde estés, todo esté lleno de flores, para que tengas todo el tiempo para olerlas. Porque la vida va de eso. Gracias por enseñarme tanto. Gracias a todos los que la habéis querido tanto. Mi vida, mi amor, mi compañera. Te amaré siempre", ha finalizado.

El protagonista de Ocho apellidos vascos ha vivido mil aventuras con Carapapa y todos sus seguidores han lamentado la muerte del animal, entre ellos, Fernando Tejero, El Monaguillo, Rozalén, Fran Perea, Vanesa Martín, María Valverde, Hiba Abouk o Michelle Jenner.

La valiosa lección que todos aprendimos de Carapapa

Carapapa le enseñó una valiosa lección a Dani Rovira y este, a su vez, se la transmitió al público en uno de sus monólogos. El malagueño estaba trabajando de un lado a otro y casi no tenía tiempo para disfrutar de los paseos con su mascota, algo que rápidamente notó el animal. "La bajo a la calle con todo el estrés para que hiciera sus cosas y entonces se me para en seco y veo que está frenando porque todo su afán es pararse un momentito a oler una flor. Y me quedé mirando esa imagen y creo que ahí lo entendí todo, ahí es donde dije: 'Igual la vida es esto'. Igual la vida consiste en, de vez en cuando, pararte un ratito a oler una flor. Cogí el móvil, anulé las dos reuniones que tenía esa tarde, pospuse la del día siguiente, apaqué el móvil, me lo metí en el bolsillo, solté a la perrilla en el parque y le dije: 'Carapapa, esta tarde es para ti y para mí, esta tarde es para nosotros'".