Victoria Beckham felicita el 18 cumpleaños de su hijo Cruz compartiendo sus mejores vídeo cantando

¡La familia Beckham está de celebración! Tal día como hoy hace 18 años, llegaba al mundo Cruz, su tercer hijo. Una fecha muy señalada en su calendario en la que Victoria ha compartido en sus perfiles sociales un emotivo vídeo en el que se puede apreciar cómo ha ido creciendo su vástago, desde que era un niño hasta convertirse en el joven hombre que es en la actualidad, pero sin perder su esencia, divertida, amable y cariñosa. "Feliz cumpleaños Cruzie. Todos te queremos mucho y estamos muy orgullosos de la persona tan increíble que eres. Eres nuestro todo".

Además, en esta publicación ha llamado poderosamente la atención el gran talento que Cruz tiene para la música desde su infancia. El muchacho es todo un artista, puesto que canta y toca varios instrumentos, como el piano, la guitarra y la batería, con absoluto dominio y perfección. Y es que Cruz ha heredado el don de su madre para el espectáculo y está siguiendo su estela profesional con paso firme y determinación.

Cruz lanzó su primera canción en 2016, cuando tan solo tenía 11 años. Era un sencillo navideño llamado If everyday was Christmas (si cada día fuese Navidad), que ha llegado a alcanzar más de 4 millones de reproducciones y cuyos beneficios fueron donados íntegramente a obras benéficas. Desde entonces, no ha parado de componer, trabajando en buscar letras y sonidos innovadores con los que crear una identidad propia. Un esfuerzo que dió sus frutos en 2022, cuando firmó un contrato con Tap Music, discográfica que lleva la carrera de artistas tan renombrados como Dua Lipa y Lana del Rey.

Esta no es la única pasión que Cruz comparte con su progenitora, ya que también es amante de la moda. Un gusto que refleja en sus originales looks y también ejerciendo como modelo de importantes firmas fashion. De la misma manera, en el pasado, quiso imitar a su padre probando suerte en el mundo del fútbol, pero, al contrario que su hermano mayor Romeo que juega de manera profesional en un club de Reino Unido, esta fue una ilusión que no prosperó.

En lo referido a los asuntos del corazón, mantiene un discreto noviazgo con Tana Holding, una maniquí londinense. La joven, que no tiene perfiles sociales y prefiere mantenerse en un segundo plano, está perfectamente integrada en su familia política. Buena muestra de ello es que este verano se fue de vacaciones con su novio, sus suegros y sus cuñados a Saint-Tropez, donde disfrutaron de largas jornadas de sol, playa y deportes marítimos.

