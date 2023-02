Así es Juana Roig, hija del presidente de Mercadona, casada, madre de una hija y líder de la venta online en la compañía

Juana Roig es la menor de las cuatro hijas de Juan Roig, el presidente de Mercadona y cuarta fortuna de España. Aunque no es accionista de la compañía, es unas de las grandes herederas del imperio que ha forjado su padre y forma parte junto a sus tres hermanas -las mellizas Hortensia y Carolina, y Amparo-, y su madre, Hortensia Herrero, del consejo de administración de la compañía. Su nombramiento hace cinco años para dirigir Mercadona Oline, ha hecho que muchos hayan pensado en ella como la sucesora en la presidencia del gigante empresarial cuando su padre se jubile, sin embargo, a día de hoy, ella no lo tiene tan claro.

"Cuando llegue ese momento, que esperemos que quede mucho, veremos. Mercadona es un desafío muy grande. No lo sé. Yo creo que tiene más sentido que sea un ejecutivo que alguien de la familia", responde Juana, de 38 años, líder de la transformación digital de la compañía, en una entrevista parael podcast Itning sobre emprendedores y startups. La empresaria asegura que "las acciones se heredan, pero el puesto no. Ya veríamos la persona que en su momento esté mas preparada, pero ahora no estamos ahí. Día a día”, dice, haciendo alusión a una frase que pronunció su padre: "El patrimonio se hereda, pero la dirección y el puesto de trabajo no".

La directiva ha descartado que la gran cadena de supermercados se vaya a vender, ya que asegura que "Mercadona no se vendería por nada porque para el presidente es como su quinta hija". Juana, en un alarde de sinceridad, no ha tenido inconveniente en señalar que lo más relevante que ha hecho en su carrera para estar donde está "es ser hija de mis padres", aunque no sea precisamente un camino fácil. "Ser la hija del jefe es un palo, tiene su parte buena y su parte mala. Tienes la etiqueta, lo sabes y lo asumes. Nadie te ve a ti. Yo sé que todo lo que he hecho en Mercadona Online lo he hecho sobre todo porque tengo este apellido".

La modestia y la cultura del esfuerzo como filosofía son las claves esenciales que distinguen a esta líder de la venta online. Primero estudió en el colegio bilingüe Caxton College de Puçol, en Valencia, luego cursó la carrera de Administración y Dirección de Empresa en ESADE y antes de dirigir a un equipo de 180 profesionales tecnológicos y coordinar el trabajo de más de 2.000 personas en Mercadona Tech, trabajó durante años en el sector retail para empresas como Mango e Inditex.

A nivel personal, está casada desde 2013 con el empresario Álvaro Otero, hijo de uno de los cirujanos de mayor prestigo de Valencia, Eduardo Otero, y son padres de una niña de seis años. Al igual que el resto de su familia, es muy celosa de su vida privada y apenas se han difundido fotos de ella junto a sus seres queridos. Juana, además de ser aficionada a la ópera y al ballet, disciplina que practicaba desde niña, le encanta el running y las maratones, afición que comparte con su marido, y es una fan entusiasta del Villareal F.C, equipo de fútbol que es propiedad de su tío Fernando Roig.