Hiba Abouk celebra el tercer cumpleaños de su hijo Amín, ¡bailando juntos y con una tarta llena de sorpresas!

¡Hiba Abouk está de celebración! Su hijo mayor, Amín, cumple tres añitos. La actriz ha querido celebrar este día tan especial rodeada de sus seres queridos. Ha decorado toda la casa con globos y la temática escogida ha sido la Patrulla Canina. La actriz le ha regalado una enorme tarta de chocolate con una sorpresa en su interior y ha bailado al son de la música con su pequeño. Ha compartido este divertidísimo momento con sus seguidores a través de su perfil social. La actriz ha felicitado a su niño con unas emotivas palabras: "Nada me hace más ilusión que verte crecer día y a día". Eres la alegría de la casa y de nuestras vidas. Te queremos muchísimo y siempre estaremos contigo en todo. ¡Felicidades mi vida!". Achraf Hakimi, padre de Amín y pareja de la actriz, también ha mostrado el amor que siente por su hijo: "Tu alegría e ilusión me inspiran a ser una mejor persona. Gracias por llenar mi vida de amor. Feliz día hijo". El futbolista, la protagonista de El príncipe y Amín han formado una familia preciosa junto al último integrante, el pequeño Naím de once meses. ¿Quieres ver cómo ha sido la fabulosa fiesta de cumpleaños del hijo de Hiba Abouk? Dale al play y no te lo pierdas.

