Amparo Larrañaga vuelve a los escenarios tras ser operada del corazón

Amparo Larrañaga retoma sus compromisos profesionales tras dos meses centrada en su recuperación. A partir de este fin de semana volverá a subirse a las tablas del Teatro Maravillas de Madrid como parte del reparto de Laponia, una obra de teatro que tuvo que abandonar temporalmente en diciembre a causa de un problema cardíaco. El 12 de diciembre, a la mañana siguiente de subirse al escenario junto a Iñaki Miramón, Mar Abascal y Juli Fàbregas, la actriz ingresó en el hospital para someterse a una operación de corazón en la que le cambiaron una válvula. La dolencia que padecía la hija de María Luisa Merlo y el recordado Carlos Larrañaga le fue diagnosticada unas semanas antes durante una visita al médico.

"De pronto vas al cardiólogo porque tienes la tensión alta y acabas en un quirófano", ha explicado la propia Amparo durante una visita a Espejo público. La intérprete, que en marzo cumplirá 60 años, ha recordado que en la consulta la atendió un equipo de médicos maravilloso y muy meticuloso que apostaron por hacerle unas pruebas complementarias. "Resulta que tenía insuficiencia mitral severa", ha señalado. Susanna Griso ha indicado al respecto que su hermana falleció a causa de esta patología que no sabían que tenía y que se trata de la primera causa de mortalidad en mujeres.

Amparo, que forma parte de una de las sagas artísticas más conocidas de nuestro país, ha explicado que ha tenido suerte y que el hallazgo casual de esta insuficiencia es lo que la ha salvado. Reconoce que ha sido un susto del que le queda una cicatriz de diez centímetros. Ha tenido una recuperación "dura, pero muy buena" que ya le indicaron que se prolongaría durante tres meses, periodo que le pareció muy largo ya que acababa de estrenar obra de teatro y estaba logrando que se vendieran todas las localidades tras unos años muy duros por la crisis sanitaria.

La actriz, hermana de Luis Merlo y Pedro Larrañaga, también ha relatado que en la fase preoperatoria le dijeron que era una intervención con pocos riesgos, pero reconoce que se asustó cuando le contaron que consistía en que le paraban el corazón y el pulmón durante media hora o 40 minutos. Desde que se enteró de la patología hasta que fue intervenida vivió un proceso de asimilación en el que no quería que nadie se enterara para evitar que se asustaran, especialmente su madre.

Ha indicado Amparo que son cirugías muy serias y duras, pero no entró con miedo al quirófano. Sin embargo, la víspera si fue difícil e incluso de los nervios empezó a salirle un herpes por la zona de la barbilla: "La noche anterior eché a todos porque estaba angustiada. Necesitaba dejar de hacerme la fuerte, necesitaba llorar". En la habitación, dice, cogió el portátil para mirar qué ropa podía usar con la cicatriz. Tras la intervención realizada por el doctor Alberto Forteza, el mismo que operó al rey Juan Carlos, estuvo dos días en la UCI y al quinto día de ser ingresada le dieron el alta para continuar con su vida, que no ha cambiado.

Esta experiencia ha hecho que Amparo recuerde, inevitablemente, los diez meses que pasó acompañando a su padre en el hospital. "Lo que me he acordado de él con esto que me ha pasado....", ha dicho del actor, reconocido con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y fallecido en verano de 2012. La intérprete ha explicado en El País que ha entendido perfectamente a su padre, que lo pasó fatal y, al igual que ella, tampoco quería comer durante sus ingresos.