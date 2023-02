'Estoy más sensible de lo normal', admite Jedet, 'abrumada y agobiada', rompe su silencio tras su denuncia en los Premios Feroz La actriz de 'Veneno' se ha pronunciado por fin después del presunto acoso que sufrió a manos de un productor en la fiesta posterior a la gala

Jedet ha roto su silencio una semana después del grave incidente ocurrido en los Premios Feroz, cuando la actriz denunció por presunto acoso sexual a un conocido productor y este fue detenido por la policía en plena fiesta posterior a la gala celebrada en Zaragoza. La protagonista de Veneno ha querido primero dar las "gracias a todos por el apoyo", comenzaba diciendo este domingo en su perfil público.

"Están siendo días muy difíciles para mí, en los que hacer cosas de lo más normales me está costando un mundo", confesaba la intérprete catalana sobre cómo le cuesta recuperar de momento sus hábitos del día a día después de lo ocurrido. "Estoy más sensible de lo normal, me siento abrumada y agobiada, pero la rutina y estar rodeada de quienes te quieren y te cuidan ayuda", añadía al reflejar su bajo estado de ánimo, que poco a poco va levantando con el respaldo de sus más íntimos.

"Ojalá nunca nadie tenga que sufrir ningún tipo de acoso", ha deseado Jedet en alusión a los hechos que se habrían producido en el Espacio Ebro, el recinto ubicado en el Parque del Agua y que acogió el festejo privado de los galardones una vez concluyó la ceremonia. "Ojalá esto sirva para que muchas más personas se animen a hablar y a denunciar", apostillaba la actriz en el texto que ha publicado.

Por último, la intérprete nacida en Girona comunicaba que "hasta que se celebre el juicio, retomaré mis compromisos profesionales con normalidad y no hablaré del tema", decía para concluir no sin antes plasmar un máxima que dice lo siguiente: "Valiente quien dice la verdad, aun sabiendo que puede perder su calma".

La décima edición de los Premios Feroz se vio empañada por este suceso, donde supimos que el Juzgado de Instrucción número 6 en funciones de guardia de la ciudad maña decretaba libertad con cargos para el citado productor de la película documental Mi vacío y yo, tras ser arrestado de madrugada por supuestos tocamientos y graves insultos a Jedet.

Además, hubo otro caso paralelo a este y acaecido en la misma noche donde se identificó al presunto autor de una agresión sexual a un hombre, según confirmó la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Ambas denuncias, la de la actriz y la de la otra persona, se tramitaron de forma conjunta. La Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), organizadora del evento, difundió entonces un comunicado en el que condenaba "rotundamente" los hechos.

