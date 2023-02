La broma a Ana María Aldón de la que todo el mudo habla: le hacen creer que va a ser la nueva presentadora

Hacía tiempo que no se veía a una Ana María Aldón riendo y sonriendo en un plató de televisión. Y es que, a la exmujer de José Ortega Cano le han vuelto a brillar los ojos. ¿El motivo? Una broma muy divertida de la cual ella era la protagonista. El programa para el que trabaja le ha querido hacer una 'inocentada', en la que se anunciaba que la diseñadora iba a ser la próxima presentadora de un espacio en la pequeña pantalla. Y lo que en principio iba a ser tan solo eso, una broma, ha llegado al punto de que incluso Emma García ha tenido que desmentir que esto fuese cierto al inicio de Fiesta de este domingo: "Es rotundamente falso".

Ana María Aldón caía en la trampa de una divertida inocentada, en la que se reunía en una sala con miembros de una de las productoras de la cadena, Unicorn Content: "Quieren hacer un cambio en las tardes de Telecinco. Están valorando varios proyectos y les gustaría que tú presentaras las tardes de Telecinco. Es un nuevo magacín. La cosa es que han hecho un estudio de mercado y tú estás súper alta, como que la gente tiene mucha empatía contigo", le comentaban a la de Sanlúcar, haciéndole creer que los directivos de la cadena querían un cambio de aires de lunes a viernes y querían contar con ella. Había hasta propuestas de nombre: "‘Después de mediodía, Ana María’, ‘Ana María ya llegaría’, ‘Siempre es tarde con Ana María’, ‘Al pan pan y Aldón ya vino’. Más que el nombre del programa sería el nombre de una sección", le presentaba Eva, la directora del programa que presenta Emma García los fines de semana, ante la perplejidad de la diseñadora.

Ana María, sorprendida por la propuesta, reaccionaba accediendo a ello: "Quiero un trabajo, necesito un trabajo, que venga todo lo que tenga que venir, yo quiero darlo todo. Estoy ahora que yo me cojo un toro y toreo ahora mismo", respondía descolocada por el ofrecimiento, añadiendo un, "¿dónde hay que firmar?", sin pensarse absolutamente nada. Lo extraño llegaba cuando los de la sala fingieron que entraba en directo Ortega Cano (no el verdadero) para quejarse de la propuesta que le habían hecho. A pesar de esto, y de no estar muy convencida de que fuese su exmarido el del teléfono, Ana María Aldón caía de nuevo y, al final, tuvieron que decirle que todo se trataba de una broma, quedándose con las ganas de firmar el supuesto contrato: "Me lo tragué todo hasta que dijeron 'soy José'".

Emma García desmiente la noticia

Durante el inicio de Fiesta este domingo, Emma García, ha comenzado con una aclaración sobre el supuesto anuncio de que Ana María Aldón iba a presentar un programa. La presentadora ha recordado que se trataba de una broma del espacio a la diseñadora. Esta explicación ha tenido lugar porque tanto las redes como algunos medios de comunicación se habían hecho eco de la noticia: "Es rotundamente falso todo lo que se está publicando, todo lo que se está diciendo de las redes sociales. Ha sido, es y será una broma y, en todo momento, este programa lo trató y lo presentó como tal", sentenciaba la presentadora, aclarando que era una inocentada que le hicieron el pasado 28 de diciembre de 2022, pero que al final lo emitieron este sábado por la tarde.