Jason Derulo sufre una fractura en el pie días antes de su actuación en la Super Bowl El cantante es cabeza de cartel del acto previo a la competición de fútbol americano junto a la banda The Black Keys

A falta de 11 días exactos para la celebración de la Super Bowl LVII, la mayor competición de fútbol americano que cada año se sitúa entre las siete citas deportivas con más espectadores en el mundo y que tendrá lugar el próximo 12 de febrero en el Estadio Farm State, en Glendale, se ha hecho público un contratiempo que Jason Derulo, uno de los artistas que actuarán en este gran evento, ha sufrido en su salud. El carismático cantante estadounidense, de 33 años, se ha lesionado el pie tras apoyarlo incorrectamente en un mal movimiento mientras jugaba al baloncesto con sus amigos. El resultado ha sido una pequeña rotura de hueso y una torsión de ligamento, según ha revelado el portal de noticias TMZ.

VER GALERÍA

En las imágenes que ha publicado el citado medio se puede ver al intérprete de Swalla caminando por la calle con la ayuda de un bastón y con gesto de preocupación en su rostro, lo cual podría complicar su recital en el acto, de cuya fiesta previa, bautizada como TikTok Tailgate Super Bowl, es cabeza de cartel junto a la exitosa banda The Black Keys.

Aunque, tal y como señalan las informaciones, este traspiés se produjo hace solo tres semanas, momento en el que fue transladado de inmediato al hospital, fuentes cercanas a la revista Page Six han confirmado su asistencia a la fiesta del deporte por excelencia, donde actuará aunque no esté en plenas condiciones físicas. Mientras tanto, el cantante, que decidió no someterse a una intervención quirúrjica, continúa centrado en su recuperación, basada en sesiones de fisioterapia diaria, reposo e inyección de células madre en el área afectada, y se ha dejado ver ensayando con dos grandes muletas.

VER GALERÍA

Él mismo, a través de su perfil social, en el que supera los 21 millones de fans, ha preguntado hace solo unas horas a quién le gustaría asistir al acto. Lo ha hecho junto a un vídeo en el que aparece el cartel de su participación en el show, por lo que todo hace pensar que se subirá al escenario y cumplirá con su misión, aunque no logre poner en práctica sus coreografías de infarto como en otras ocasiones.

VER GALERÍA

Dejando de lado el desafío al que se enfrenta Derulo, la actuación de The Black Keys sigue en pie, una cita que el dúo de rock tiene marcada en el calendario y por la que han reconocido sentirse "honrados y emocionados": "Como fans del fútbol americano de toda la vida no se nos ocurre mejor manera de dar el pistoletazo de salida al domingo de la Super Bowl. Nos vemos en Arizona". Por su parte, Rihanna, de 34 años, será la principal estrella musical del evento y hará su performance en el descanso del partido entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles. Será su reaparición sobre un escenario tras varios años enfocada a otros negocios y su reciente maternidad junto al rapero Asap Rocky, con quien tuvo a su primer hijo el pasado mes de mayo.

Celebrities que han sido mamás en 2022: de Rihanna a Evaluna Montaner