Lola Mijatovic, revelación 'fashion' y el orgullo de su padre, Pedja Mijatovic

Lola, hija pequeña del matrimonio formado por el exfutbolista Pedja Mijatovic y la exmodelo e interiorista Aneta Milicevic, ha compartido photocall con su padre en un evento en Madrid. La joven causó sensación en la fiesta organizada por la agencia Nickname a la que acudieron numerosas celebrities, como la actriz Nona Sobo y su pareja, Carlos Uraga; el DJ Fonsi Nieto y su novia, Maider Barther; la presentadora Beatriz Jarrin; la artista Carla Frigo o la tiktoker Julia Menu García.

VER GALERÍA

A su llegada al evento, Lola se convirtió en el centro de todos los flashes, consiguiendo eclipsar a su padre, el histórico jugador del Real Madrid que se mostró así de orgulloso de su hija. La hija pequeña del matrimonio Mijatovic es una joven promesa del fashion system y, para la ocasión, se decantó por un mono con un estampado muy original de color blanco y negro. Además, presumió de belleza natural con un maquillaje muy favorecedor y su larga melena rubia ligeramente ondulada, completando su look con una manicura en tono rosa.

- Desvelamos el misterio de las (nuevas) cejas de Cristina Pedroche

Al igual que muchas de su edad, a Lola le apasiona la moda y está al tanto de las últimas tendencias. Su beauty look así lo refleja, de hecho, la vimos apostando por llevar sus cejas al natural, siguiendo la estela de muchas influencers a las que les gusta llevar sus cejas salvajes.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

A pesar de su juventud, Lola Mijatovic tiene muy claro cómo quiere enfocar su futuro. En marzo del año pasado debutó como modelo para ¡HOLA! Fashion y nos confesó que le gustaría combinarlo con sus estudios de Business y Relaciones Internacionales. Tras terminar el Bachillerato Internacional en el Internacional College Spain de Madrid, Lola está muy centrada en sus estudios y durante estos días la hemos visto en las instalaciones de la IE University poniéndose frente a las cámaras junto a varios de sus compañeros.

Tal y como nos contó, su intención es que, una vez termine, marcharse a París a especializarse en Fashion Business. De hecho, ya ha hecho algunas campañas como modelo para varias firmas. "Comparto la misma motivación y ambición hacia ambas", dijo sobre la idea de compatibilizar ambas facetas.

VER GALERÍA

Lola siente adoración por sus padres y les admira muchísimo, de hecho, no podría haber tenido mejor ejemplo a seguir. "Siempre me ha gustado posar y creo que tiene mucho que ver con las fotografías que tenemos en casa de ella como modelo", nos contaba sobre su madre. Respecto a su padre, el exfutbolista Pedja Mijatovic, le definía como "un hombre muy sabio". "Me ha enseñado a no rendirme nunca y a afrontar nuevos retos, pero sobre todo a ser humilde y buena persona. Siempre da muy buenos consejos con metáforas de fútbol".

VER GALERÍA