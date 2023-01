Juanes recuerda su triste y dolorosa historia familiar: su hermana estuvo casi tres décadas en coma

Es uno de los intérpretes más aclamados del mundo pero, durante años, cuando se apagaban los focos, Juanes se enfrentaba a una complicadísima situación familiar. El colombiano ha recordado uno de los capítulos más tristes de su vida durante su aparición en el canal de Youtube de Yordi Rosado, donde mencionó a su hermana Cecilia, que permaneció en coma durante casi treinta años tras las complicaciones que tuvo en el parto de su hija. El artista confesó que estaba muy ilusionado porque iba a ser tío por primera vez, una buena noticia que se tornó sin embargo en tragedia tras el parto. “Mi hermana Luz Cecilia estaba embarazada y el día del parto fue un poco tarde, según entendemos ahora con más perspectiva. Yo había llegado de la universidad, estaba en mi casa con mi novia de ese entonces. Para mí era como: 'Wow, voy a ser tío, qué chévere’”.

Cuando llegó al hospital vio a su madre y su tía muy afectadas y entonces le contaron que habían surgido complicaciones tras el nacimiento de la niña, Mariana. Explicó Juanes que piensan que todo se produjo por una hemorragia interna y que, pese a que donaron sangre, no se pudo hacer nada. “Mi hermana quedó en coma, en estado vegetal durante 27 años”, sin siquiera conocer a su hija, como señaló el intérprete. Asimilar lo ocurrido resultó muy difícil para la familia, como ha contado Juanes ahora que han pasado ya casi treinta años (ocurrió en 1990). “No pensábamos que esto iba a ser tan grave o tan largo, obviamente era grave pero no sabíamos a qué nivel”.

Estuvo en el hospital seis meses y luego fueron la madre y tía del cantante quienes se ocuparon de cuidarla hasta que falleció. “Mi mamá y mi tía Adiela se dedicaron a esto, a cuidarla todos los días sin faltar durante 27 años, mientras que Mariana se acostaba todos los días a llorar encima de su mamá”, una situación desgarradora que él era consciente de que su hermana no merecía. "Cuando mi hermana falleció fue como un descanso para todos, y para ella” dijo. Cecilia murió en 2019, el mismo año en el que su hermano recibía un reconocimiento de los Grammy latinos a su exitosa carrera. La relación con su sobrina es muy estrecha, pues comentó que todos en la familia se habían volcado en cuidarla y darle mucho amor durante toda su vida.

Además de recordar este episodio, Juanes se refirió a su madre, doña Alicia, que tiene 92 años y cuyo estado de salud se ha ido deteriorando con el paso del tiempo. “La última vez que vine, hace dos meses, la vi muy deteriorada, pero ahorita que estuve en su casa hace dos días estaba superconversadora. Va variando, a veces se le olvidan cosas o no me ve bien. Uno se da cuenta de esas cosas y es duro” explicó, asegurando que cada vez que se marcha reza para que no sea la última vez que la ve. Hace cinco años, el colombiano ya comentaba la delicada situación que vivía su entorno. Entonces, en el año 2017, su hermana Cecilia aún seguía en su casa y cada vez que el autor de La camisa negra la veía se le rompía el corazón. “Yo siempre que llego a casa de cualquier viaje, entro al cuarto de mi hermana... y a mí se me cae la vida" dijo durante el programa de Bertín Osborne, Mi casa es la tuya.

Juanes lleva más de veinte años junto a su mujer Karen Martínez, con quien tiene tres hijos. Luna cumple este año los veinte y desde pequeña ha mostrado interés por el ámbito artístico. Dos años después de su nacimiento, en 2005, llegaba al mundo su hermana Paloma, que también tiene una gran cantidad de seguidores en sus perfiles sociales en los que muestra su talento para posar como modelo. En 2009 vino al mundo el tercer hijo de la pareja Dante, que parece que ha heredado el talento para la música de su padre.