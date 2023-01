Samara Weaving, la estrella australiana que triunfa en Hollywood junto a Brad Pitt y Margot Robbie

Samara Weaving se ha convertido en los últimos años en una de las actrices más valoradas de Hollywood. Nacida en Australia en 1992 (es hija del cineasta inglés Simon Weaving y de la maltesa Helena Bezzina, terapeuta y profesora de Arte), la intérprete se ha ido haciendo un hueco en la gran pantalla pero se dio a conocer gracias a su papel en la serie Home and Away de su país natal, una ficción que comenzó sus transmisiones en 1988 y que sigue emitiéndose hasta ahora. Sobrina del actor Hugo Weaving, el tenaz agente Smith que persigue a Neo en Matrix o Elrond en las trilogías de El Señor de los Anillos, la actriz participó en el filme Bad Girl y desde entonces no se le ha escapado ningún guion: Noche de bodas, Tres anuncios a las afueras, The babysitter, Guns Akimbo o Babylon, donde comparte escenas con Brad Pitt o Margot Robbie.

Conocida además por interpretar a Claire Wood en Hollywood, serie de Netflix que triunfó en 2020, donde se metía en la piel de una aspirante a actriz en la época dorada de la industria del cine compartiendo pantalla con Laura Harrier, Samara ha tenido escenas con Nicole Kidman, Luke Evans, Melissa McCarthy o Bobby Cannavale en Nine perfect strangers de Amazon Prime, donde muchos de sus seguidores no la reconocían. "Nadie me reconoció. Mi móvil no se desbloqueaba con mi cara. Regina Hall no me conoció para nada. Se quedó en plan, '¿esa quién es?", aseguró la actriz Digital Spy. "Tras cambiar mi apariencia las reacciones de todos y su comportamiento fue diferente, incluso aunque sabiendo que yo no era Jessica. Eso definitivamente me ayudó, porque era muy interesante ver cómo otra gente la percibía", añadió.

Muy valorada por sus grandes estilismos (sus looks del día a día tienen ese toque retro que encantan a sus seguidores), Samara es una de las protagonistas femeninas, junto a Úrsula Corberó, de Snake Eyes, un spin-off de la franquicia G.I. Joe en la que interpretará a Scarlett, experta en artes marciales. Pero no solo eso, la intérprete también participa en la sexta entrega de Scream que se estrenará el próximo 10 de marzo, un filme que continúa con los cuatro supervivientes de los asesinatos de Ghostface mientras dejan atrás Woodsboro y comienzan un nuevo capítulo en Nueva York.

Amante de la moda, la naturaleza, los viajes y los animales, la actriz lleva saliendo muchos años (desde 2015) con el productor y director Jimmy Warden, al que conoció mientras rodaban The Babysitter. Y aunque no ha habido fotos de la ceremonia, muchos medios estadounidenses han asegurado que se casaron en secreto el año pasado. De hecho, Samara, que ha vuelto a trabajar en varios proyectos con su pareja, dijo al Herald Sun que se iba rodar con su "marido". Además, ambos han posado en numerosas ocasiones en sus perfiles sociales en varias fotografías en las que se puede ver un anillo de diamantes en su mano izquierda.