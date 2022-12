Adriana Karembeu anuncia que se separa de André Ohanian

Tras más de una década juntos, Adriana Karembeu ha anunciado que se separa de su marido, el empresario de origen armenio André Ohanian. Dos días después del día de Navidad, la modelo publicó una fotografía en blanco y negro en la que ambos salían muy sonrientes junto a un texto, "unas pocas líneas" en las que confiesa tener "el corazón apesadumbrado". "Doce magníficos años juntos… vibré en cada momento. Nunca me he reído tanto como a tu lado. Nuestra historia fue hermosa y me encantó tanto... Sin embargo, hoy decidimos tomar caminos separados", ha escrito Adriana, que además ha asegurado en sus perfiles sociales que lejos de las desaveniencias que a veces pueden desencadenarse e una difícil situación de separación, "el amor nunca se extinguirá". "Me diste el más hermoso de los tesoros... nuestra Nina. Eres y siempre serás", ha añadido.

Adriana y André dieron la bienvenida a su hija en común el 17 de agosto de 2018, una niña que recibió el nombre de Nina y que pesó 3,300 kg. Ha sido un bebé muy deseado por la pareja, ya que el mayor deseo de la modelo era formar una familia junto a su ahora exmarido, con el que llevaba casada desde 2014 y con el que vivía entre Mónaco y Marrakech. De hecho, en 2016 la modelo perdió un bebé cuando estaba embarazada de siete semanas y según confesó en París Match, "en los meses siguientes, no podía cruzarme con una mujer en estado o con un niño sin que se me saltaran las lágrimas".

Mientras ella no tuvo ningún descendencia durante los 13 años que duró su primer matrimonio con el exfutbolista del Real Madrid Christian Karembeu, de quien tomó su apellido, el empresario sí es padre de un hijo que ahora tiene 31 años. La modelo se divorció en 2011, estuvo casada desde 1998, del deportista, asegurando que nunca le había sido infiel y tres años después conoció al empresario. "Por mi parte, nunca ha habido otra persona. Por la suya, no lo sé. Lo que sé es que estaba constantemente sola y que para recuperar la ilusión de un hogar tuve que irme a Eslovaquia, donde vive mi madre, a quien adoro", dijo en el citado medio.

La modelo, que inició la carrera de Medicina y durante años tuvo el récord de la mujer con las piernas más largas del mundo, ha posado con su hija en numerosas ocasiones en la prensa gala, donde ha hablado sobre la personalidad que poco a poco va mostrando su pequeña. A sus cuatro años, Nina es, según ha dicho su madre, "amable y generosa", dos virtudes que hacen a Adriana sentirse muy orgullosa. Además, Karembeu ha comentado que ha heredado tanto el físico como el carácter de su padre pero que se parece a ella en aspectos como la empatía y ser observadora.