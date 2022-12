Willy Hernangómez, estrella española de la NBA, hace oficial su noviazgo con una promesa del pádel

Loading the player...

Willy Hernangómez está viviendo una dulce etapa a nivel personal, ya que en lo deportivo no atraviesa su mejor momento después de que los New Orleans Pelicans hayan comunicado que no cuentan con él todo lo que al jugador le gustaría. Sin embargo, el que fuera flamante MVP del Eurobasket está compartiendo su vida con una promesa del pádel español, Nicole Traviesa, que a sus 23 años ocupa el número 73 del mundo . Aunque la relación ya era conocida por todo su entorno y se habían dejado ver juntos en más de una ocasión, no ha sido hasta ahora que el jugador haya decidido oficializar su noviazgo publicando un apasionado beso de los dos, entre otras muchas imágenes juntos. ¿Quieres conocer quién es su pareja? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

