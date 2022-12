¿Qué recuerdas de 'Doctor en Alaska'? La serie de Cicely regresará en enero

En los años noventa, y por casi una década, hablar de televisión inteligente nos habría obligado a referirnos a Doctor en Alaska, una serie que en España pasó a la historia de nuestra memoria colectiva por su emisión nocturna en La 2. Escuchar su sintonía nos retrotrae a un universo en el que los alces parecen ser el único ser vivo capaz de romper la monotonía de un pueblo tan olvidado como gélido, Cicely, donde el Café de Roslyn se permite el guiño de decir que es un oasis de palmeras en plena Alaska.

Siguiendo la estela de otras tantas series míticas de los años noventa, como ‘Urgencias’ o ‘Las chicas Gilmore’, llega el turno a Doctor en Alaska, que se aterriza también en las plataformas de España. Se podrá ver tanto en Filmin como en el nuevo canal de AMC, Enfamilia pero, mientras que en Filmin estarán todos los capítulos desde febrero, el canal de AMC solo emitirá uno al día, eso sí, desde enero.

Un aliciente que puede resultar muy interesante aunque rompa un poco con la nostalgia de volver a ver la serie es que podremos ver una versión adaptada y remasterizada. Esto quiere decir que se ha tratado la imagen para que se adapte perfectamente a las pantallas panorámicas de hoy en día pues, recordarás, en los años 90 las pantallas de televisión eran casi cuadradas, y no rectangulares. Por este proceso de adaptación de imagen se han pasado también series como Friends o Las chicas de oro, para que la experiencia de volver al pasado sea igual de divertida pero no nos perdamos ningún detalle y las series parezcan que han sido grabadas hoy, con una calidad de imagen que jamás habríamos visto en la emisión de los 90.

¿Qué hacía un médico de ciudad en una localidad como Cicely?

El planteamiento inicial de Doctor en Alaska no tenía pérdida, pero hay que ponerse en la mente y en las costumbres de Estados Unidos para poder comprender el motivo que lleva a un médico que acaba de licenciarse en Nueva York a ejercer durante cuatro años y contra su voluntad en la gélida Alaska. En EE.UU. el coste de las universidades privadas es enormemente elevado, y una de las carreras más costosas es medicina. Al protagonista de la serie, Joel Fleischman, se le concedió una beca, pero él no fue consciente de la letra pequeña que firmó, que estipulaba que a cambio de ese desembolso se le exigía pasar sus primeros cuatro años de profesión en un pueblo de Alaska. Joel no puede negarse, si abandona deberá responder por una cantidad de dinero prohibitiva, así que decide hacer de tripas corazón, dejar Nueva York y trasladarse a un lugar remoto y olvidado, Cicely, el pueblo del que todos nos enamoraremos.

La serie fue un hit absoluto de los años 90, al mismo nivel que otras joyas de la televisión como Twin Peaks, series inteligentes para un nuevo tipo de público que no sólo aspiraba a comedias de situación o dramas de sobremesa. La serie duró casi lo que debía durar la estancia de Fleischman en Cicely, cuatro años más uno. Primero cumplió con su deuda, y luego permaneció como un vecino más. Estos 110 episodios emitidos entre 1990 y 1995 regresan ahora en formato streaming a Filmin donde no tendrás que esperar a que anochezca para verte con Maggie O’Connell (la piloto y activista feminista), Chris Stevens (el locutor de la rdio local, y exconvicto por abuso a menores), Ed Chigliak (el joven de pelo largo y chaqueta de cuero que se codea por carta con Scorsese y Spielberg) y Marilyn Whirlwind (la recepcionista de Fleischman).