El percance que ha sufrido Úrsula Corberó (con lágrimas incluidas) antes de convertirse en una guapísima Mamá Noel

No cabe duda en que la actriz se encuentra en un gran momento a nivel personal y profesional. Con un gorrito de Papá Noel, un suéter de lana típico de Navidad y unos pantalones negros, la actriz Úrsula Corberó le dio la bienvenida a la fiesta de Nochebuena desde el rodaje de su nuevo trabajo cinematrográfico, El cuerpo en llamas. La actriz española afirmó que tuvo una accidentada jornada de grabaciones, pero eso no le impidió enviar un hermoso saludo de Navidad. Dale al play y no te lo pierdas.

