El musical de ‘Matilda’ llega a Netflix como plato fuerte para esta Navidad (junto a otros estrenos)

Este mismo mes de diciembre se ha estrenado en Madrid uno de los musicales más exitosos de Londres durante la última década, se trata del clásico contemporáneo de Roald Dahl, Matilda, que se ha perpetuado de generación en generación en el imaginario colectivo de los niños desde que en 1988 se publicara la novela y el largometraje dirigido por Danny DeVito inmortalizara su aventuras para la gran pantalla. El estreno del musical en Netflix renueva para las generaciones futuras el interés por el personaje de esta niña solitaria, imaginativa y con poderes, y nos abre el apetito para visitar las tablas del teatro madrileño. Por otro lado, la plataforma también nos trae la tan esperada tercera temporada de Emily en París así como la segunda entrega del largometraje de Daniel Craig, Puñales por la espalda.

Reviviendo la Navidad

¿Qué pasaría si mezclamos dos clásicos navideños? Cuento de Navidad de Charles Dickens y Atrapado en el tiempo con Bill Murray. Tendremos como resultado este largometraje mexicano en el que Chuy recibe un embrujo y se ve en la misteriosa maldición de revivir el día de Navidad una y otra vez, como castigo a su poca empatía con estas fechas de paz y amor. Sería como si a Scrooge, en vez de visitarlo los fantasmas de las navidades pasadas, presentes y futuras se le enviara al universo del día de la marmota. Este largometraje es un remake de otro brasaliñeo que tuvo bastante éxito y que se estrenó el año pasado con el título de La nochebuena es mi condena.

Emily en París

Llega la muy esperada tercera temporada de esta serie protagonizada por la hija de Phill Collins y que tiene a París como marco incomparable de una actualización de lo que su creador, el precursor de Sexo en Nueva York ha convertido en una de la series más estables de Netflix, que ya ha sido renovada para la cuarta temporada. Veremos en esta nueva entrega si Emily decide quedarse en la ciudad del amor tras el desencuentro con Gabriel, tras la noticia que le transmitió al final de la segunda temporada cuando le confesó que volvería a vivir con su ex, Camille.

Además, Emily tiene guardado el as de Alfie ¿irá a Londres para compartir más tiempo con él? Esta serie creada por Darren Star ahora trae nuevos personajes, como un apuesto y exitoso empresario con el que Emily podría cambiar de trabajo y una nueva amiga que pasará por una diatriba emocional similar a Emily, con la que ésta podrá verse identificada.

Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

Encabezado por Daniel Graig y con un elenco plagado de estrellas como Edward Norton, Kate Hudson y Ethan Hawke, llega esta segunda entrega del largometraje de 2019 Puñales por la espalda, donde Craig repite como Benoit Blanc, un investigador que deberá aplicar todo su intelecto para comprender una trama que haría que la propia Agatha Cristie lo tuviera muy difícil. Todo empieza con el deseo de Miles Bron, un multimillonario que invita a cinco de sus amigos más poderosos a una isla privada donde todos jugarán al ‘asesinato misterioso’. Allí se citará a la gobernadora de Connecticut, una diseñadora de moda, un streamer y la ex socia de Bron.

Matilda, de Roald Dahl: El musical

Desde que en 1988 se publicará esta novela de Roal Dahl la historia de esta pequeña niña prodigio no ha parado de ganar popularidad y de marcar a generaciones de niños y no tan niños, década tras década, primero con el libro, posteriormente en 1996 con el largometraje co-protagonizado y dirigido por Danny DeVito y en 2010 con el musical del West End y Broadway que ahora se estrena en Madrid. Matilda llega al catálogo de Netflix el 25 de diciembre sabiéndose como la guinda para terminar el año de la plataforma, probablemente el estreno más esperado en cuanto a cine familiar, pues se trata en esta ocasión de una adaptación cinematográfica del musical que no pretende competir con el amado film protagonizado por Mara Wilson en los 90, sino aportar otra visión a la historia derivada del musical creado por la Royal Shakespeare Company e interpretado por Emma Thompson y Stephen Graham (Rocketman).

Madre sólo hay dos

Llega ahora la segunda temporada de esta serie mexicana que ya nos sorprendió el año pasado renovando un argumento que ya habíamos visto en otras propuestas. Dos madres muy distintas, una estricta y adinerada, y otra más permisiva y con estrecheces económicas, descubren que sus hijos fueron intercambiados por error al nacer, y esta situación les hace reconsiderar cómo abordar la maternidad en adelante, deciden unirse por el bien común de su prole, pues una vez establecidos los lazos con el bebé de la otra les resulta inconcebible romper ese vínculo. La serie es una comedia que por momentos nos abre las puertas del drama y de las emociones más primarias de amor por la familia y por aquellos que pueden necesitarnos. Madre sólo hay dos cosechó muy buenas críticas y se posicionó entre lo más visto en México durante su estreno, ahora llega la segunda temporada y Netflix ya ha anunciado que se renovará por una tercera.