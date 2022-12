El hermano de Brittany Murphy reabre la polémica al sostener que la actriz fue asesinada hace justo 13 años

Este 20 de noviembre se cumplen trece años de uno de los fallecimientos que conmocionó Hollywood: el de Brittany Murphy. La protagonista de títulos como Fuera de onda o Inocencia interrumpida fue encontrada sin vida a los 32 años en la casa que compartía en Los Ángeles con su esposo, el guionista británico Simon Monjack, quien murió también cinco meses después en circunstancias similares. Tony Bertolotti, hermano de la intérprete por parte de padre, ha reavivado la polémica y las incógnitas que sigue habiendo alrededor de este caso al sostener que las dos desapariciones responden a un asesinato.

"No es posible que muriera por causas naturales. Es imposible", ha dicho en The Sun. No está de acuerdo con el informe del forense, que cita una neumonía empeorada por anemia y un abuso de medicamentos recetados como origen de la desaparición de Brittany. Sostiene que su padre pidió un informe de toxicidad sobre la actriz y los resultados arrojaron "impurezas en su sangre, incluido el arsénico". Además, se pregunta por qué la madre de la intérprete la metió en una ducha con agua caliente para intentar reanimarla cuando la encontró desmayada en el suelo del baño: "Así es como subes la temperatura”.

Bertolotti también ha hablado del patrimonio que dejó su hermana gracias a la extensa carrera interpretativa que desarrolló. Se estima que la fortuna de Brittany era de diez millones de dólares y no sabe qué ha pasado con esa cantidad. En este sentido indica que algunos familiares han intentado obtener detalles pero no lo han logrado. Además, cita tres nombres como personas que han controlado el dinero desde 2009: la madre de Murphy, un periodista y el médico de la actriz. "La herencia quedó en manos de Sharon, un editor de un importante periódico de Hollywood y también un médico de diabetes de Miami que ella estaba viendo", indica.

El hermano de Brittany cuenta que al marido de Brittany le eliminaron del testamento, que pasó a manos de la madre de la actriz, pero su contenido es confidencial al mantenerse en un fideicomiso. En su día, el responsable financiero de la actriz explicó en People que tras el fallecimiento de su cliente, su viudo sacó de las cuentas bancarias el 80% del dinero. Tony relata que los datos que conoce los logró su padre su padre, Angelo Bertolott, gracias a la investigación que llevó a cabo hasta su fallecimiento en enero de 2019. En ese proceso pudo hablar con el mayordomo de la familia, quien "sabe más que nadie". Su deseo es que el caso se reabra y se haga "justicia", aunque reconoce que no tiene fe en que eso suceda.

