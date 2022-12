Laura Pausini disfruta de una noche mágica en 'La Voz' aunque no logra alcanzar la victoria con sus talents La artista italiana comparte con ¡HOLA! sus impresiones de la gran final tras el triunfo de Crespo, discípulo de Antonio Orozco

Javier Crespo se alzó anoche con el triunfo de la novena edición de La Voz con su versión de La Bachata, de Manuel Turizo. El ganador, con tan solo 18 años, no solo forma ya parte de la historia del programa, sino que se lleva consigo el primer triunfo de Antonio Orozco como coach desde que se emitió el primer programa en el año 2012 en Antena 3.

La gran final fue un maravilloso espectáculo donde se juntaron grandes artistas como Malú, María José Llergo, Melendi, Ana Menua, Manuel Carrasco o Raphael en el escenario para dar el do de pecho en una noche tan especial. Laura Pausini, muy emocionada ha contado a ¡HOLA! como ha vivido la gala: "Ha sido una noche muy emocionante, no sólo porque era la gran final y teníamos cuatro voces verdaderamente increíbles, sino porque ha sido una noche llena de momentos especiales que seguro todos almacenaremos en nuestros corazones”.

Laura Pausini logra llegar a la final de 'La Voz' con sus dos talents: 'Han hecho dos actuaciones increíbles'

Por su parte, los integrantes del grupo de la Laura Pausini, Sergio del Boccio y Ana González recibieron el tercer y cuarto puesto en la Gran Final. Los coaches aplaudieron su enorme evolución en el programa y la vocalista no puede estar más orgullosa de ellos: "Es una suerte la mía haber conocido a cada uno de ellos un poco más allá de sus voces. Debo decir que han hecho todos un gran trabajo del cual me siento muy orgullosa y afortunada de haber podido compartir. Gracias a a los dos por acompañarme hasta la final demostrando una vez más que tengo el mejor equipo del mundo." Por su parte, Ana, también le ha dedicado unas palabras muy emotivas a su maestra: "Quería darle las gracias a Laura. Eres una persona que se ha implicado desde el primer momento. Gracias a ti he aprendido cosas que jamás hubiera imaginado. Ha sido importante tu criterio y tu valía".

A pesar de que el equipo de la cantante no alzo el triunfo, la autora de 'En Cambio No', vivió una noche cargada de emociones. Además, fue la encargada de abrir la gala junto a sus compañeros interpretando El patio, siendo uno de los momentos más emocionantes de la noche. Pero no fue su única actuación, también subió al escenario interpretando La Caja. Su presencia y los bailarines hicieron del escenario un auténtico teatro: “Me siento profundamente agradecida de haber podido compartir cada instante con personas a las que admiro tantísimo y que siento como si fueran mis hermanos: Fonsi, Antonio, Pablo y mi querida Eva. Con ellos cualquier plató es casa pero el de La Voz es el nuestro”.

La edición ha terminado y con ella las confesiones que la italiana nos traía cada semana en exclusiva a ¡HOLA!. "Daros las gracias eternas por estar siempre y apoyarnos cada semana. Vosotros también sois #EquipoLaura. Felices Fiestas a todos. Mis mejores deseos hoy y siempre".