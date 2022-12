Las 5 tendencias de maquillaje que hemos visto en ‘La Voz’ y que son perfectas para Navidad Ojos felinos, doble eyeliner, icy lips… Inspírate en los looks creados por M·A·C Cosmetics en exclusiva para los ‘talents’ de La Voz

La Navidad es el momento perfecto para arreglarse, para arriesgar y atreverse con looks diferentes. Un vestido negro o monocolor y un maquillaje original pueden ser suficientes para deslumbrar en cualquier fiesta. ¿Necesitas inspiración? Nosotras la hemos encontrado en los makeups de los talents de La Voz, espectaculares para llevar a otro nivel cualquier outfit que te pongas estas fiestas.

M·A·C, maquillador oficial de La Voz

Detrás de los impactantes maquillajes de los talents de La Voz está el equipo de maquilladores de M·A·C. Y es que M·A·C Cosmetics ha vuelto, y con muchísima fuerza, como maquillador oficial de La Voz. Hacía mucho tiempo que no veíamos makeups tan impactantes como los que han creado Baltasar González Pinel, Global Director de M·A·C, y Xabier Rodrígues Lucena, National Artist M·A·C Iberia, para Lara García, Ana Corbel o Milos, talents de La Voz 9 y que ya se han convertido en tendencia total en maquillaje esta temporada.

Los impactantes makeups de La Voz son obra de los maquilladores de M·A·C

1. Ojos felinos

Son tendencia total esta Navidad. Como explica Xabier Rodrígues Lucena, para hacer los impresionantes ojos felinos con los que Lara García deslumbró en La Voz, tienes que empezar haciendo un efecto ahumado en el párpado, difuminando desde la base de la pestaña hasta la cuenca del ojo. Xabier utilizó la paleta Semi-Sweet de M·A·C. Continuamos, como explica Xabier, con un eyeliner ascendente desde el final de la pestaña hasta el párpado inferior. “Desde el lagrimal, marcamos la línea inferior de la pestaña y la alargamos en paralelo al eyeliner superior”, continúa. “Después se marca la línea del agua y definimos la línea inferior”, añade. El siguiente paso es hacer otro eyeliner con sombra en el párpado superior, aplicar brillo y finalizar con máscara de pestañas. En el look de Lara Xabier utilizó Dazzleshadow Liquid y MACStack, la máscara de M·A·C que aporta un volumen, una curvatura y una longitud espectaculares.

2. Doble eyeliner

Es otra de las tendencias que los maquilladores de M·A·C han puesto de moda a través de sus impactantes makeups de La Voz. Nos fascina para darle un toque sofisticado a los maquillajes de fiesta esta Navidad y agrandar la mirada hasta el infinito. ¡No dejarás indiferente a nadie! Se trata de un delineado doble que va de la mano del clásico cat-eye. Xabier consiguió este impactante efecto en los ojos de Lara con sombra marrón y recomienda hacerlo siempre paralelo al eyeliner de las pestañas.

Para este doble eyeliner, el artista de M·A·C utilizó Pro Longwear Fluidline Eye Liner. Para fijar y perfeccionar el resultado aplicó el fijador Fix + Stay Over y encima glitter Reflect Red. Y, por supuesto, la súper máscara MACStack. Hazlo siempre en forma de curva siguiendo la forma del ojo para conseguir un efecto impactante.

3. Maquillaje joya

No podemos imaginar un makeup más bonito y perfecto para Nochevieja. Como los espectaculares ojos felinos de Lara con aplicaciones de strass. Si no te atreves con tanto, con un cat-eye tradicional, un toque de brillo y una decoración sutil conseguirás un efecto deslumbrante. La sombra líquida brillante que utiliza Xabier en los ojos de Lara es Dazzlessshadow Liquid.

Este efecto joya puedes hacerlo en los ojos y en otras partes del rostro, como vemos en muchas celebs, por ejemplo en la frente, labios o pómulos. ¿Una opción espectacular? Aplicar el strass a modo de eyeliner sobre el párpado superior. Para realizar este tipo de decoración sólo necesitas un pegamento para pestañas postizas y apliques o pegatinas. Utiliza pinzas de depilar para cogerlos, mójalos con el pegamento y aplícalos. En M·A·C puedes encontrar pegamento de larga duración libre de látex.

4. Un día 'icy lips', otro ¡labios rojos!

Feminidad, pasión, glamour, sofisticación… las barras de labios rojas son el cosmético más vendido en todo el mundo. Y no hay mejor complemento para un look de fiesta que unos labios rojos brillantes, como los que hemos visto (y nos han dejado con la boca abierta) en las talents de La Voz. ¿Cómo conseguir esos labios rojos brillantes de diva? Con tu tono de rojo preferido y mucho, mucho gloss ¿No te atreves con el rojo? Vas a cambiar de idea con Retro Matte Lipstick en el tono Ruby Woo, el rojo de M·A·C que le sienta bien a todo el mundo. ¿Algo muy fácil de utilizar? La barra de labios líquida de M·A·C Retro Mate Liquid Lipcolour, para conseguir un color rojo intenso. Otra tendencia que hemos visto en La Voz son los icy lips o frost lips, labios con un acabado brillante y perlado que le da un toque muy invernal y sofisticado al maquillaje. Puedes conseguirlo con las barras Frost Lipstick de M·A·C. Un eyeliner negro y unos icy lips y tendrás un look impecable, elegante y sofisticado.

5. Ojos glitter

¿Buscas un look rompedor? Entonces te recomendamos un doble eyeliner con una sombra de ojos brillante y toques de glitter, como en el makeup de Milos creado por Xabier Rodrígues Lucena para La Voz. El truco es aplicar el glitter con pincel, como Xabi, de un solo color o varios. M·A·C tiene glitter de mil colores.También puedes utilizarlo en el pelo a modo de reflejos para darle un toque de glamour tu look. ¿Otro detalle que marcará la diferencia? Una piel pulida y perfecta, sin brillos ni imperfecciones. ¿El secreto? Una buena base de maquillaje, que cubra bien pero que resulte natural, como Studio Fix Fluid de M·A·C, la que utiliza su equipo de maquilladores en La Voz.

