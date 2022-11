Lena Dunham reaparece con bastón a causa de una enfermedad crónica

Lena Dunham es, como ella misma se definía en la época de Girls, "la voz de su generación" y continúa creando series y películas tan icónicas para el público más joven como Genera+ion o El libro de Catherine. Sin embargo, en lo personal la guionista y productora se ha enfrentado a muchos retos en los últimos años, por lo que no debería ser una sorpresa cuando en su última aparición en una alfombra roja ha posado con un bastón. Sin embargo, resulta impactante que una mujer de solo 36 años tenga que recurrir a ayuda para caminar y el motivo es una enfermedad crónica que se suma a una serie de problemas de salud con los que ha lidiado durante la treintena.

- Sia también padece el síndrome de Ehlers-Danlos

VER GALERÍA

Lena Dunham tiene el síndrome de Ehlers-Danlos, un conjunto de transtornos hereditarios que se caracterizan por tener las articulaciones extremadamente sueltas y una piel muy elástica en la que se forman hematomas con mucha facilidad, lo que puede llevar, en los casos más graves, a dañar los vasos sanguíneos e incluso los órganos internos. La guionista explicaba en 2019 que cuando tiene un brote de su enfermedad y que se ve obligada a usar un bastón, además del incondicional apoyo de sus amigos. "Durante años he evitado usar cualquier cosa que facilitara mi situación, insistiendo en que un bastón sería 'raro'. Pero es mucho menos raro cuando te permite participar en vez de quedarte en la cama todo el día", comentaba a sus seguidores.

- Noah Higón, la chica de las siete enfermedades raras que rompe la barrera de los imposibles

En 2017, el año en el que terminó Girls, su trabajo más popular, Lena Dunham se desmayó en la Met Gala y fue hospitalizada. En cuestión de un año había sido intervenida en cinco ocasiones debido a su endometriosis, por lo que tomó la decisión de someterse a una histerectomía, perdiendo así la oportunidad de ser madre en el futuro. Una decisión que, según ella ha contado a posteriori, no fue tal: no tenía alternativa, porque los dolores a los que estaba sometida eran insoportables y paralizaban por completo su vida. No fue el único problema de salud al que se enfrentó. También ingresó en una clínica de rehabilitación para superar su adicción a la benzodiazepina, un medicamento con efecto sedante que se utiliza para las personas que sufren de ansiedad.

VER GALERÍA

Además, en lo personal y lo profesional Lena vivió un terremoto en los años siguientes al final de Girls. Disolvió su relación profesional con Jenni Konner, con quien había creado la serie de HBO, y rompió su noaviazgo con el músico Jack Antonoff, colaborador habitual de Taylor Swift (gran amiga de la guionista). Desapareció del foco mediático durante años, hasta que en 2021 decidió volver al ojo público con nuevos proyectos, con una repentina conciencia de que no necesitaba formar parte de ciertos eventos sociales que echaban leña a su ansiedad si quería seguir trabajando en la industria.

- Bella Ramsey, la implacable Lyanna Mormont de ‘Juego de Tronos’, vuelve de la mano de Lena Dunham

Su vuelta al ruedo coincide con una nueva etapa en su vida, ya que en septiembre del pasado año Lena se casó con el músico británico-peruano Luis Felber. Su vida desde entonces se reparto entre Reino Unido y Estados Unidos, y como dice Joe Alwyn, actual novio de Taylor Swift y protagonista de su película El libro de Catherine, la guionista no puede dejar de crear universos fantásticos.