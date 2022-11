El fin de ‘The Walking Dead’, los mejores momentos de la serie y las spin off para continuar

Cuando una serie logra culminar su temporada 12 es que algo ha hecho bien. The Walking Dead ha sido una de las sagas más esperada, criticada y parodiada a lo largo de más de una década. Hasta que llegó esta serie el fenómeno zombie se limitaba a un puñadito de largometrajes de género, pero fueron las novelas gráficas de Robert Kirkman las que trajeron al gran público el interés por los zombies y las insidias entre los supervivientes. Muchos se dieron cuenta de que ‘The Walking Dead’ era mucho más que cadáveres arrastrándose, sino que el propio ser humano, el vivo, es el mayor peligro para él mismo.

La primera temporada se estrenó en 2010 con una gran expectación pero el final de ésta fue muy criticado por las legiones de fans de la novela gráfica. Se generó un gran descontento y el equipo decidió cambiar a los guionistas para que la segunda temporada fuera mejor y estuviera a la altura de las expectativas, y no defraudó, la granja de los Herschel en la que se ambienta, en plena Atlanta fue un emplazamiento perfecto para atrincherarse y generar lazos con nuevos personajes.

El adiós a Glenn aún resuena

Muchas han sido las controversias sobre la serie a lo largo de estos 12 años que ha permanecido en antena. Desde la habitual queja de los seguidores sobre los capítulos en los que no parece pasar nada nuevo, hasta el león producido con efectos especiales que resultó un fiasco y provocó la burla de los seguidores. Sin embargo, si algo ha perdurado fue el aprecio por sus personajes, un abanico enormemente coral que no ha parado de crecer y en los que hemos visto bajas más que notables e inolvidables.

Los guionistas no han dudado en hacernos amar a los personajes y, cuando tenemos todo nuestro cariño puesto en ellos, han provocado su caída. Esto se vio por primera vez con el aseinato de Glenn Rhee a manos de Lucille, el bate de Negan que luego descubriremos que debe su nombre a su esposa. Glenn era uno de los personajes más amados de la serie, pareja de Maggie, y murió a manos de uno de los personajes que, curiosamente compartirá secuela junto a ella, esta vez ambientada en Nueva York.

La primera escena mítica de The Walking Dead

Shane fue la mano derecha de Rick desde que empezó la serie, amigo de la familia, agente de policía a su cargo, y hombre de confianza del grupo de supervivientes. Sin embargo su carácter fue malográndose según avanzaba la tercera temporada, un rasgo común en esta saga apocalíptica donde a veces es más violento y terrible el trauma humano que sobrevivir en una tierra de zombies. Finalmente Rick y Shane tuvieron que combatir a muerte, y llevados al extremo por la situación Rick no pudo esquivar matar a su amigo y compañero, fue entonces cuando Shane revivió como zombie y tuvieron que rematarlo, algo que caló enormemente en la audiencia.

Sophia sale del granero

La temporada 2 de la serie tuvo un momento final que fue recordado por mucho tiempo, cuando tras varios capítulos buscando a la pequeña Sophia Peletier (hija de Carol) ésta aparece en la escena final del granero, convertida en zombie junto a varias decenas de éstos. Sophia simbolizaba para todos la inocencia perdida, y provocó que todos acabaran de perderla cuando se vieron en la tesitura de acabar con ella una vez convertida en ‘caminante’. Esto marcó el carácter de Carol para siempre, una mujer que apareció por primera vez en la serie como víctima de la violencia de su propio esposo, cuidadora de su hija, de carácter tímido y voluntarioso, giró completamente su forma de ser hasta la líder de la Commonwealth que acabó siendo en la última temporada.

La muerte de Beth

De repente Beth (la hermana de Maggie) se convirtió en un personaje que gozó de todas nuestras simpatías, tal vez por la sensación constante de que ella y Daryl podrían llegar a tener cierto romance. Fue justo en ese momento cuando ella es secuestrada por un grupo que se atrinchera en un hospital y comienza la ofensiva de sus amigos para rescatarla. La benjamina de Herschel se había convertido en un personaje indispensable en pocos capítulos y lo que rápido llega, rápido se va, pues su muerte nos hizo llorar a todos, incluso a quien jamás lloró: Daryl.

Judith y Carl Grimes, ser niños en un mundo de zombies

En la temporada 3 nació Judith Grimes, la hija de Rick y Lori, ella falleció al dar a luz como era de prever por las terribles condiciones de la prisión donde se dio el alumbramiento. Poco a poco el personaje de Judith fue cogiendo protagonismo a lo largo de los 9 años en los que hemos podido verla crecer, desbancando incluso a su hermano Carl que falleció en la octava temporada creando una enorme conmoción entre los fans. Ambos niños han sido un símbolo para The Walking Dead, él tuvo que adaptarse a un mundo que no comprendía y que le forzaba a vivir una infancia y adolescencia atroces, y ella como nativa de este nuevo mundo, creció sin ninguna referencia del anterior.

Lucille, la mujer de Negan

Al final de la décima temporada existía cierto cansancio entre los seguidores de la serie, parecía el momento indicado para dar un golpe de efecto y poner en escena a la mujer de Negan. Descubrimos que el bate de éste se llama Lucille en honor a su esposa, y la actriz que se ocupó de encarnarla fue Hilarie Burton, la esposa real del actor que encarna a Negan, Jeffrey Dean Morgan. Supimos que Lucille fue diagnosticada de cáncer poco tiempo antes del apocalipsis zombie y que ella tuvo que lidiar con dos problemas, el no poder asumir un tratamiento en pleno colapso mundial y sobrellevar que su pareja era un adolescente en el cuerpo de un adulto más preocupado por su disfrute que por darle los cuidados que necesitaba.

Qué significa el final de The Walking Dead

Si algo hemos aprendido en esta docena de años de The Walking Dead es que esta saga siempre se deja un as en la manga para retomarlo cuando sea necesario. Al igual que Rick Grimes desapareció en el accidente de la novena temporada y al final volvió a aparecer, este fin de ‘The Walking Dead’ lo que hace es reservar a los personajes de Carol y Daryl para una nueva spin off. Todavía no hay detalles de la producción, antes se dará vía libre a otras secuelas, pero lo que ya se ha confirmado es que uno de los dos será el protagonista de la nueva spin off. Se rumoreó que Daryl podría acabar en Europa, concretamente en Francia, pero son solo especulaciones hasta que AMC se pronuncie sobre el arranque de rodaje, previsiblemente más allá de 2024.

Una de las series con más spin-off

Ocurre a veces que las series de éxito tienen una secuela o una precuela, sin embargo lo que ha ocurrido con The Walking Dead es bastante insólito, pues de la raíz original han surgido hasta cuatro nuevas series y aun se espera una quinta. En algunas ocasiones retomando personajes y en otras con nuevos protagonistas. La primera en aparecer fue Fear The Walking Dead, que no se basaba en los personajes de Georgia sino que se inicia en California y sigue el periplo de estos supervivientes hacia México. El actor Lennie James, que da vida a Morgan Jones, fue el único nexo en común con la serie original y durante un tiempo hizo doblete en ambas, pues se refieren a dos momentos temporales distintos dentro de un mismo universo de ficción.

Cinco años después, en 2020, llegó la segunda spin-off, The Walking Dead: World Beyond. La duración de esta secuela se estableció desde el principio, serían solo dos temporadas de 10 capítulos y cada una que exploraría un ángulo de lo que ocurre 10 años después de la explosión zombie en Nebraska, donde varios jóvenes ejemplifican a la primera generación humanos en alcanzar la mayoría de edad en plena apocalipsis zombie, personas que han olvidado cómo era la vida antes del brote que lo cambió todo porque el impacto de esta nueva normalidad les pilló en la infancia.

En 2022 se estrenó Tales of the Walking Dead haciendo coincidir esta nueva spin off con el preludio del fin de la serie principal. En este caso se trata de una serie antológica, es decir: que cada capítulo aborda una historia completamente distinta, con otros personajes, localizaciones y problemas. Los críticos alabaron esta secuela porque consideraron que por fin el género zombie del universo The Walking Dead podría ser libre y creativo, sin la necesidad de centrarse en los conflictos personales de los personajes y en los largos soliloquios intimistas que tanto han lastrado, en opinión de los fans, la dinámica de acción de la serie.

Muchos se han quejado de que a lo largo de estos más de 10 años de The Walking Dead todo lo que ocurre es demasiado campestre, los entornos de rodaje son generalmente en pleno bosque o en zonas residenciales muy lejos de las urbes. Ahora que la serie principal llega a su fin la forma de revitalizar el género y dar a los fans lo que piden es ambientar la cuarta y última spin off en una ciudad, pero no en cualquiera. Isle of the Dead no se refiere a una isla común, sino a Manhattan. La acción tiene lugar a lo largo de 6 episodios en los que Maggie y Negan llegan a la ciudad de Nueva York, uno de los pocos reductos de la sociedad que ha permanecido aislado del resto del planeta pero donde convive la ciudad más poderosa del mundo con calles plagadas de zombies. Se espera que esta nueva serie llegue a mediados de 2023.