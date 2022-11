Hablamos con la princesa Tamara Czartoryski, familiar de don Juan Carlos, de la noche solidaria que ha organizado en Cascais

El Casino de Estoril ha sido el imponente escenario de una velada inolvidable y mágica con la solidaridad como protagonista. El salón Negro y Plata de este espacio con casi un siglo de historia acogía el 17 de noviembre los Premios Inspire, cuya finalidad es apoyar la formación de jóvenes talentos artísticos y conceder siete becas que "permiten a niños de entornos desfavorecidos seguir estudiando". Fue una noche filantrópica llena de sorpresas y detalles que reunió a celebrities internacionales y organizó con maestría la princesa Tamara Czartoryski, que ha hablado con ¡HOLA! de este acontecimiento que desea poder llevar a otros puntos del mapa.

La aristócrata está estrechamente vinculada con la Familia Real española. Es hija de Adam Karol Czartoryski de Borbón y Orleans, primo de don Juan Carlos que creció en Sevilla. "Me encanta España y especialmente Sevilla está muy cerca de mi corazón. Cuando puedo me gusta visitarla, este verano pude ir y me trae muy buenos recuerdos de la infancia", nos dice Tamara, que también vivió en nuestro país. Casada desde hace años con Lourenço Vasconcelos, tiene su residencia fijada en Portugal, donde está muy involucrada en actos benéficos como los Premios Inspire, que han sido un auténtico éxito.

La actriz Kelly Rutherofrd ejerció como maestra de ceremonias en una gala en la que no faltó el arte en todas sus expresiones: música en directo, acrobacias, baile, moda. Conocida por su participación en Gossip Girl, donde interpreta a la madre de la protagonista Serena van der Woodsen (Blake Lively), quiso aportar su granito de arena y apoyar a su buena amiga Tamara. "Es un ser humano excepcional, es tan bella por dentro como por fuera y es tan elegante y amable..", nos contaba la Princesa acerca del vínculo que hay entre ellas, que comenzó cuando vivía en Estados Unidos, donde organizaba eventos. No solo estuvo la artista americana, sino también otros rostros conocidos como la artista Paula Lobo Antunes, quien entregó los premios.

En la entrada al Casino había instalado un photocall en el que se produjeron los primeros encuentros y los primeros posados antes de acceder a la fiesta, donde la magia impregnaba cada rincón de la sala. Se creó un auténtico universo de fantasía con el que los asistentes quedaron asombrados. Había varias filas de mesas, todas con arreglos florales y velas, y entre medias unas violinistas tocando sobre unos impresionantes zancos y con vestidos XL con luces. También al inicio, según entraban y se colocaban los invitados, unas bailarinas los recibían con un espectáculo realizado en el centro, justo al bajar el escenario. Con todos ya sentados, comenzaron las acrobacias, las actuaciones y, por supuesto, la entrega de las becas. El acto estaba promovido por Inspiration Live Music, la empresa que se encargó de la animación de la boda de Kim Kardashian y Kanye West.

De su experiencia en Hollywood a sus próximas iniciativas solidarias

Tamara Czartoryski, que nació en Londres, consiguió sorprender a todos los asistentes tras semanas intensas de trabajo en equipo. " Ha sido un poco caótico ya que el resto de mi trabajo y vida normal continúan. Sin embargo, he contado con un equipo increíble de personas que me han ayudado", ha asegurado la aristócrata, que anteriormente se ha puesto también al frente de otros grandes eventos como el Sundance. De su experiencia en Hollywood guarda excelentes recuerdos y se queda con "todo lo que aprendí".

La Princesa considera que es una privilegiada y quiere ayudar porque "los niños deberían tener el derecho a la educación, sin importar de dónde sean, ni nada más". Para la Princesa, madre de dos niños, "es fundamental trabajar continuamente en eventos filantrópicos porque nuestros hijos son el futuro y solo podemos enseñar con el ejemplo". Además, considera que es importante también colaborar con causas con las que se siente identificada, como el mundo artístico. No en vano, ha trabajado como modelo, actriz. También ha competido como amazona, su gran pasión. "La equitación es mi vía de escape para respirar y desconectar del entorno laboral. Los caballos tienen una energía curativa increíble", nos confiesa.

Con la inmensa satisfacción de haber logrado los resultados esperados, Tamara ya está inmersa en un nuevo acto solidario que de nuevo tiene como protagonistas a los más pequeños. Según nos ha adelantado, se trata de una iniciativa con la que ir poco a poco creando conciencia de lo importante que es ayudar. Consiste en que los niños tienen que llevar regalos, envolverlos y dejar junto al paquete un mensaje de apoyo para el niño o la niña que va a recibirlo. Además, "me estoy centrando en mi propia ONG y colaboro con muchas organizaciones benéficas tanto en el Reino Unido como en Polonia y Portugal".