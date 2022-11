Anuel AA y su novia, Yailin, anuncian que esperan su primer hijo

Anuel AA y su novia, Yailin, están de enhorabuena. El cantante y su pareja han anunciado a través de sus perfiles sociales que muy pronto van a ser padres. Con un tierno video en el que la futura mamá luce su tripita de embarazada, la también artista ha confirmado la buena nueva. Eso sí, ambos han sabido guardar muy bien el secreto durante varios meses, ya que han compartido la gran noticia justo el día de la fiesta que han organizado con mucha ilusión para desvelar si esperan niño o niña. Rodeados de globos blancos y dorados, ositos de peluche, un gran catering lleno de pasteles y cupcakes variados y con todos sus seres queridos junto a ellos, los dos se han enterado al mismo tiempo que el nuevo miembro de la familia será una niña. "Voy a ser papá. Que Dios bendiga a todas las familias en el mundo entero", ha escrito el intérprete.

Muy emocionados y dando saltos de alegría tras ver que los pétalos eran rosas, los cantantes han continuado divirtiéndose en la fiesta, en la que también había un DJ para amenizar la velada a todos los invitados, quienes además tenían sus respectivas meses en las que han disfrutado del convite. "Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí, me siento muy feliz, la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo. No tengo palabras. Aquí tu papi y yo te hicimos con mucho amor y estamos esperando tu llegada mi gordita", ha escrito Yailin en sus perfiles sociales junto a un vídeo de la celebración.

Aunque la pareja había sido protagonista de algunos titulares en medios internacionales que aseguraban que habían puesto pausa en su relación, esta buena nueva ha confirmado que están juntos y planeando una nueva vida familiar juntos al lado de su futuro bebé. Eso sí, aunque la artista ha dejado ver ya su tripa de embarazada, por ahora ninguno de los dos miembros de la pareja ha confirmado cuándo dará a luz la futura mamá o si tienen pensando ya algún nombre para la niña.

El pasado junio, Anuel AA y Yailin se casaron en una ceremonia civil que también compartieron con sus fans a través de sus perfiles sociales con una galería del momento en el que firmaron los papeles. "Te amo. Nunca imaginé este momento ni cómo se sentía. Gracias por llegar a mi vida y darme esta felicidad que estoy viviendo contigo. Espero que esto dure años y años juntos y dándonos todo el amor del mundo cada día que pase. Y gracias por convertirme en tu mujer", escribió la artista muy emocionada.