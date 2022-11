La reacción de Aitana a la romántica pedida de mano de una pareja en su concierto

Loading the player...

Han pasado cinco años desde que conocimos a Aitana Ocaña cuando tenía apenas 18 años y participó en una de las ediciones más comentadas de Operación Triunfo. Desde entonces, la artista ha conseguido traspasar fronteras y convertirse en una auténtica estrella también fuera de España. En esta ocasión, Aitana ha viajado a Argentina, donde está de gira. Ha pasado por el teatro Gran Rex de Buenos Aires y allí se vivieron muchos momentos inolvidables para sus fans, incluso una romántica pedida de matrimonio. Aunque la cantante no se dio cuenta en ese momento: se enteró más tarde y no dudó en dedicar unas palabras a la pareja. Dale al play y no te lo pierdas.

-Aitana posa así de guapa en México y Miguel Bernardeau dice que es un 'espectáculo'