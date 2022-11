¡Como nunca la habíamos visto! Carolina Marín, en bikini disfrutando de unas paradisíacas vacaciones

No ha sido una temporada fácil para nuestra campeona olímpica Carolina Marín. Y es que, la española no ha terminado el 2022 como a ella le hubiese gustado. El pasado 4 de noviembre la onubense cerraba el año con un batacazo en Alemania frente a la china Yi Man Zhang, número 29 del mundo. Una derrota dolorosa que le hacía comunicar su adiós a la temporada y mandar un vídeo a los medios de comunicación enfadada analizando lo ocurrido: "Aquí acaba mi año, mi 2022. Estoy muy cabreada, no puedo decir otra cosa", lamentaba, admitiendo que no estaba en "su mejor momento". Sin embargo, para resarcirse del sabor agridulce del final de año, Carolina Marín cogía las maletas hace más de una semana y se marchaba de vacaciones a un lugar paradisíaco: la República Dominicana.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

¡Qué emoción! La madre de Carolina Marín, entre lágrimas por el gran triunfo de su hija tras su grave lesión

Tras un año complicado, la jugadora olímpica está aprovechando a descansar en sus merecidos días de descanso. Tal y como ella misma ha reconocido en su perfil público, estas vacaciones están resultando ser de ensueño. La onubense está haciendo partícipes a todos sus seguidores al compartir con todos ellos su maravillosa experiencia en este país caribeño. Allí está disfrutando de los parajes naturales, de sus playas y cascadas, conociendo su fauna -como en la imagen en la que se le puede ver con un loro colorido-, y degustando su gastronomía. Y es que, nunca la habíamos visto desmelenándose tanto en su perfil público. Incluso, ha cambiado a un look más exótico, muy característico de la zona, trenzándose todo el pelo y dejándoselo muy largo.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La afición menos conocida de la princesa de Asturias y la infanta Sofía

A falta de menos de un mes para que dispute la clasificación para el Campeonato de Europa Mixto por Equipos -que se jugará del 15 al 18 de diciembre en Oberkirch, en Suiza-, Carolina Marín aún tiene tiempo de recargar pilas y desconectar del bádminton, y con ello de la vida real. La española lleva ya más de una semana en la República Dominicana y ya son varios los momentos que ha dejado inmortalizados en sus redes sociales. La campeona olímpica y tres veces campeona del mundo ha cumplido un sueño, tal y como asegura en una de sus publicaciones con una batería de fotografías en las que aparece con un loro de colores y detrás un lugar maravilloso, la cascada El Limón, considerada como la más bella del país caribeño, en la región de Samaná. Sus seguidores han reaccionado rápidamente a estas imágenes: "Se te ve súper feliz, es lo más importante, campeona", o también, "la tercera foto es espectacular, qué sitio tan maravilloso".

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Rafael Amargo, Carolina Marín y Chiquito de la Calzada, premiados con la Medalla de Andalucía

Además, Carolina ha echado un poco de humor a su perfil y ha aparecido en una imagen con su "nuevo amigo", decía, haciendo referencia a un coco que tenía entre sus manos y con el que se estaba refrescando. En la fotografía estaba ella sentada, en una de las playas paradisíacas del país caribeño, mirando al horizonte y disfrutando del descanso y la paz que le está transmitiendo este sitio. Un lugar en el que está recargando pilas y así volver con más fuerza que nunca para disputar el europeo de equipos mixtos, y empezar así con buen pie la próxima temporada.