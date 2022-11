La conmovedora historia de Ángela, la anciana de 95 años que se llevó el Grammy Latino a mejor artista revelación

Además de ser la gran noche de Rosalía tras alzarse con los cuatro Grammy Latinos y de Jorge Drexler que logró siete, hubo una historia que conmovió a todo los presentes que acudieron a la entrega de los gramófonos en Las Vegas. Ángela Álvarez, una anciana cubana de 95 años que nunca había recibido clases de canto se llevó el Grammy a mejor artista revelación tras vencer a cantautores jovencísimos. La cantante empató con Silvana Estrada, de 25 años, quien también se llevó el galardón.

"Yo creo que sí me voy a llevar el galardón. Los chicos que están nominados conmigo son jóvenes, pueden seguir luchando. Si pierden ahora, pueden volver a probar porque aun les queda mucho. Pero yo ya no puedo volver a probar otra vez... ¡Si me faltan cinco años para cumplir los 100!", decía al diario El Mundo antes de la gala la entrañable señora, que pese a su longevidad tiene aún una vitalidad admirable.

La historia de Ángela es de esas que merecen ser contadas. Nació en Cuba en una familia con raíces españolas- su abuelo paterno era de Santander, viajó a Cuba, se enamoró de tal modo que se quedó en la isla donde formó una familia-. De niña apreció a tocar la guitarra y el piano, pero nunca recibió clases de canto, solo lo que aprendió en el coro de la escuela. Su padre se opuso a que ella se dedicara a la música. Angela se casó y tuvo varios hijos con los que vivió en Cuba, pero con el tiempo emigró a Estados Unidos cuando Fidel Castro llegó al poder. Su hobbie era componer canciones, pero ella siempre se dedicó a otros oficios como cuidar niños.

Su música fascinó a Andy García

Su fama se la debe a su nieto Carlos, que es su músico y compositor y la convirtió en estrella. Le propuso lanzar un álbum en 2016 con sus canciones, le creó una cuenta en redes sociales y comenzó su estrellato. Con una guitarra en mano comenzó a interesar al público y a ganar adeptos entre sus seguidores. Escuchar la música de Ángela Álvarez es como si leyeses sus memorias. Cada canción relata episodios claves de su propia vida, como cuando tuvo que salir de Cuba con sus cuatro hijos, el temprano fallecimiento de su esposo, la muerte de una de sus hijas o la canción que escribió para la boda de otra de ellas.

Su música y sus letras fascinaron al actor cubano Andy García, que decidió no solo a producir un documental sobre su vida, Miss Angela, sino que la instó también a participar en una nueva versión de la película El padre de la novia. En esta cinta en la que también participa Gloria Estefan Ángela Álvarez canta el bolero Quiereme mucho.

El discurso viral de Angela

Ahora con 95 años la entrañable Angela levanta su primer Grammy Latino y piensa. "Si mi padre estuviera -aquel que recordemos no le permitió dedicarse a la música- se sentiría orgulloso". La anciana subió al escenario y pronunció un discurso que rápidamente se hizo viral. "Me gustaría agradecer a la Academia y a todos aquellos que me han ayudado a llegar a este momento", señaló mirando a su nieto Carlos, el encargado de cumplir su sueño y quien le ayudó a subir al escenario. "Quiero dedicar este premio a Dios y a mi patria querida, Cuba, que nunca la podré olvidar. También a aquellos que no han realizado su sueño; aunque la vida es difícil, siempre hay una salida y con fe y amor lo pueden lograr. Les prometo que nunca es tarde", concluyó en medio de una gran ovación del público.

Nada más enterarse del premio, Andy Garcia quiso mandarle su felicitación: "Felicidades! A nuestra querida Ángela Álvarez, mejor actriz revelación de los Grammy Latinos. Tú nos inspiras. Eres parte de nuestra mejor generación. Somos unos privilegiados de tenerte en nuestras vidas".